Die Maxikinder des Kindergartens „Arche Noah“ in Riedböhringen besuchten den Bauernhof der Familie Martin in Riedböhringen. Dort erfuhren sie von Elfriede Martin allerhand über die Kuh und die Verwendung und Verarbeitung der Milch. Die Kinder stellten selbst Butter her und kosteten diese auf leckerem Bauernbrot, dazu gab es Milch.

