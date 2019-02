Fußball-Freestyler Patrick Bäurer aus Hondingen wurde am Freitag vom Mannschaftsbus des FC Bayern München in Hondingen abgeholt und zum Auswärtsspiel der Bayern am Freitagabend beim FC Augsburg gefahren. Es war der gleiche Bus, mit dem der FC Bayern im Jahr 2013 das Triple gewonnen hatte. Mit dabei waren seine Eltern Doris und Thomas Bäurer und seine Freundin Denise.

Patrick Bäurer hatte den "Trickshot-Award" von zwei namhaften Unternehmen gewonnen und die Fahrt samt vier Karten und Aufenthalt in der VIP-Loge in Augsburg gewonnen. "Es ging darum, ein Video hochzuladen, indem man einen Trickshot macht. Ich habe einen Kopfstand gemacht und meinen Ball von der Schuhsohle in den Basketballkorb getroffen", schildert Patrick. Damit unter mehr als 300 Teilnehmern aus ganz Deutschland den ersten Platz belegt. Der Preis beinhaltete auch eine Hotelübernachtung in Augsburg samt Frühstück am Samstag. Unser Bild zeigt von links die Eltern Doris und Thomas Bäurer, Freundin Denise und Patrick Bäurer. Bild: Fabian Bäurer

