Im Fall des Flüchtlings Buba Jaiteh aus Hondingen gibt es ein Behörden-Wirrwar. Das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis und das Regierungspräsidium Karlsruhe schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Landrat Sven Hinterseh hatte zunächst erklärt, zuständig sei das Regierungspräsidium Karlsruhe. Dort verwies man an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Meinung Dem Flüchtling Buba Jaiteh aus Hondingen droht die Abschiebung: Der Mensch steht gegen die Quote von Bernhard Lutz Das könnte Sie auch interessieren

Das BAMF hatte zwar die Ablehnung des Asylantrags verfügt, dann aber an die zuständige Ausländerbehörde verwiesen, also an das Landratsamt. Dieses teilte gestern mit, Jaiteh habe auf Anweisung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom Landratsamt eine einmonatige Duldung erhalten, die bis 10. November gültig sei. Doch nun sei wieder das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig, dessen Pressesprecherin Irene Feilhauer das nun klären will: „Es kann nicht sein, dass wir uns das hin- und herschieben.“

Blumberg Ob der Flüchtling Buba Jaiteh in Hondingen bleiben kann, entscheidet die Ausländerbehörde Das könnte Sie auch interessieren

Unterdessen gehen die Bemühungen des SV Hondingen, wo sich Buba Jaiteh in der F-Jugend engagiert, und von Arbeitgeber Wiederländer + Schill um eine Härtefallregelung weiter. Der Fall kam jetzt auch im Rundfunk.