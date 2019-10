Nun liegt es also doch am Schwarzwald-Baar-Kreis, ob der Flüchtling Buba Jaiteh aus Gambia in Hondingen wohnen und bei der Firma Wieländer + Schill arbeiten kann. Sein Asylverfahren ist abgeschlossen, danach gibt es keinen Grund, dass er länger hier bleiben kann, lautet die Aussage beim Innenministerium.

Blumberg Ob der Flüchtling Buba Jaiteh in Hondingen bleiben kann, entscheidet die Ausländerbehörde

Auf der anderen Seite stehen die intensiven Bemühungen von Arbeitgeber, SV Hondingen und von Buba Jaiteh selbst um Integration. Wenn hier dann letztlich der Eindruck entsteht, dass der Mensch nicht zählt sondern nur die Abschiebe-Quote, haben alle verloren.