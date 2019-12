von Fabian Bäurer

Die Schülerinnen und Schüler der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen überraschte vor Weihnachten im Sport Fußball-Freestyler Patrick Bäurer aus Hondingen mit einem Workshop. Passend zu Weihnachten begann er im Kostüm von Schneemann „Olaf“ aus dem Film „Die Eiskönigin“. Patrick Bäurer, der zurzeit auch in einem TV-Werbeclip des Deutschen Fußballbunds zu sehen ist, zeigte den interessierten Schülern so manche Kombinationen mit dem Ball und erzählte, dass der Trendsport Fußball-Freestyle inzwischen auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet.

Die Mädchen und Buben hatten viel Spaß und waren begeistert. Bei der Freestyle-Show kombiniert Patrick Bäurer Fußballtricks mit Akrobatik, Tanz und Musik. Anschließend lernten die Teilnehmer verschiedene Balltricks und beteiligten sich mit Feuereifer an den zahlreichen Freestyle-Stationen. Schulleiterin Angelika Sitte hatte den Workshop organisiert und dankte ihrem ehemaligen Schüler Patrick Bäurer für die gelungene Aktion.