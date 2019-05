Die evangelische Kirchengemeinde in Blumberg kann die Kindertagesstätte Buchberg-Arche in der Haldenstraße erweitern und umbauen. Der Gemeinderat gab am Dienstag für den Bauantrag grünes Licht. In der Tagesstätte sollen 20 neue Krippenplätze entstehen. Der Zeitplan ist äußerst ambitioniert: Am 1. Januar 2020 sollen die ersten Kleinkinder in der erweiterten Einrichtung auf Krabbel-Tour gehen können.

Dabei gilt es, viele Vorschriften und Normen zu erfüllen. Da darf die Küche zum Beispiel nicht direkt an die Toiletten grenzen, die Schlafräume benötigen eine Frischluftzufuhr und die Brandschutzbestimmungen müssen erfüllt sein. Pfarrerin Remane, die Erzieherinnen und der Kirchengemeinderat gehen die vielen Aufgaben engagiert an. Denn: „Für uns ist das Wichtigste, dass die Kinder gut versorgt sind“, sagt Pfarrerin Remane.

Auswirkungen auf das Gemeindeleben

Der Um- und Ausbau wird sich auf das evangelische Gemeindeleben auswirken, denn der große und der kleine Gemeindesaal werden verloren gehen.

Die Entscheidung des Gemeinderats beinhaltet ist die vierte Änderung des Bebauungsplans Bergarbeitersiedlung.