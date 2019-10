Michael Jerg freut sich schon auf das Herbstkonzert der Stadtkapelle Blumberg am 19. Oktober. Der Auftritt des weit über Blumberg hinaus bekannten Orchesters in der Stadthalle ist sein letztes Konzert als Dirigent der Stadtkapelle. 32 Jahre lang hielt er den Taktstock, den er von seinem Vorgänger und jetzigen Ehrendirigenten Paul Merz übernommen hatte. Nun will er selbst kürzer treten, und sich danach aber, wie sein Vorgänger, in die Reihen der Aktiven einreihen, mit dem Baritonsaxophon.

Mit der Stadtkapelle hat der Dirigent ein Programm einstudiert, das, wie er selbst sagt, einen Querschnitt der Möglichkeiten eines Blasorchesters wieder spiegeln soll. Es beginnt mit einem Medley von John Williams bekanntesten Filmmelodien, einer der bekanntesten Filmkomponisten heutzutage. Mit vier Zigeunertänzen folgt mit dem Titel „Puszta„ ein Originalwerk von Jan van der Roost für Blasorchester.

Melodien aus dem bekannten Musical „Porgie and Bess“ von George Gershwin, der auch die Rapsody in Blue komponiert hatte, intoniert die Kapelle anschließend. Bigbandsound hört das Publikum bei der Glenn Miller-Nummer „Glenn Miller in Konzert“, ein Komponist, dessen Werke die Stadtkapelle Blumberg gerne intoniert. Bei dem Titel „All Time favorite“ erwartet die Zuhörer Titel der 60er Jahre wie „April Love“, „Calendar Girl“ oder „The Locomotion“.

Neues Arrangement

Ein neues Arrangement auf dem Markt ist „80er Kult“ mit Titeln aus den 1980er Jahren, schildert Michael Jerg, darunter befinden sich auch Kompositionen wie „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang, die man nicht dem Genre der Blasmusik zuordnen würde.

Michael Jerg hat mit der Stadtkapelle in den 32 Jahre viele Arrangements aus seiner Feder gespielt. Beim Herbstkonzert spielt die Kapelle sein neuestes Arrangement „James Last Partykracher“ mit den Titel „Tiger Feet“, „Radar Love“ und „Jesus loves you“.

Lieblingsarrangement

Es folgt Jergs Lieblingsarrangement „Music John Miles„ mit Thomas Sausen als Sänger. Mutterfreunden erlebt derzeit die Oboistin und Sängerin Anja Schmieder. Wenn alles klappt, soll die frisch gebackene Mutter beim Konzert ebenfalls auftreten und mit ihren Schwestern und ihrem Vater Harald Schmieder singen. So wünscht es sich Michael Jerg von Herzen.

Das Abschiedsstück

Mit dem Stück „Thank you for the music“ aus seinem Abba-Medley wird sich Michael Jerg als Dirigent der Stadtkapelle verabschieden.

Karten für das Herbstkonzert gibt es telefonisch bei Angelika Sedlak, 07702/ 13 07, bei Optiker Olbrich in Blumberg oder bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle.