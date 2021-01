von SK

Die Abteilung Unterbaldingen der Feuerwehr hat an die Nachsorgeklinik Tannheim 1115 Euro gespendet. Die Summe besteht aus dem Einsatzgeld und zusätzlichen Spenden der Mitglieder der Feuerwehr Unterbaldingen.

Die Unterbaldinger Mannschaft (hier ein Archivbild von 2019) wolle in dieser besonders schweren Zeit nicht nur im Einsatz für Mensch, Tier und Eigentum für die Bevölkerung da sein, sondern habe sich eine Spendenaktion für die Nachsorgeklinik Tannheim überlegt, heißt es in der schriftlichen Mitteilung der Feuerwehrabteilung. Die aktiven Mitglieder möchten ihre Einsatzentschädigung daher nicht privat nutzen, sondern spenden. Jeder Feuerwehrmann (oder Frau) der Abteilung Unterbaldingen (aktuell 15 Mitglieder) erhält für jeden Feuerwehreinsatz eine Entschädigungspauschale in Höhe von fünf Euro. So seien in dem einen Jahr etwa 750 Euro zusammengekommen, erklärt Schriftführer Marcel Summerer.

(von links: Geschäftsführer Thomas Müller, stellvertretender Abteilungskommandant Björn Baumann; Geschäftsführer Roland Wehrle): | Bild: Feuerwehr Unterbaldingen

Zusätzlich hätten viele eine Erhöhung aus der eigenen Tasche bereitgestellt, wodurch dann die Gesamtsumme in Höhe von 1115 Euro zusammenkam.

Bild: SK-Archiv Hämmerling/Feuerwehr Unterbaldingen