Für den Uttenhofer Bauern Stefan Leichenauer ist der Ceres-Award der Oscar der Landwirtschaft. Der Preis wird von der Fachzeitschrift Agrarheute im Deutschen Landwirtschaftsverlag ausgelobt. Leichenauer hat im Wettbewerb den Preis als bester Ackerbauer erhalten.

Keine Verleihung vor Ort

Zur Vergabe nach Berlin konnte Leichenauer wie alle anderen Preisträger coronabedingt nicht anreisen. Aber inzwischen wurde ihm die Auszeichnung online verliehen, nachdem er sich im Online-Voting bei Facebook und Instagram unter den drei Finalisten durchsetzen konnte. Per Internet lernte man sowohl ihn als auch seine Mitbewerber und den Preis näher kennen.

Ackerbau und Bullenmast

Stefan Leichenauer betreibt in Tengen-Uttenhofen einen landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb mit Bullenmast, Ackerbau, Grünland und Streuobst. Der Stall wird zur Zeit noch umgebaut, nach Fertigstellung werden dort 55 Mastbullen gehalten. Dabei setzt Leichenauer konsequent auf Regionalität: „Es ist mir sehr wichtig, dass meine Tiere keine langen Transportwege zum Schlachtbetrieb in einem Transporter zurücklegen müssen. Mit der Metzgerei Keller in Tengen kooperiere ich mit einer regionalen Metzgerei, so dass ich meine Bullen nur fünf Kilometer transportieren muss“, erklärt er.

Beim Ackerbau und dem Grünland hält er fest, dass die Gemarkung von Tengen nicht die besten Voraussetzungen für eine gute Landwirtschaft biete. Es ist eine karge Gegend mit Höhenlagen und teilweise steil abfallenden Flächen. Daher ist er auch stolz, den Preis für Deutschland bester Ackerbauer erhalten zu haben. „Es ist bemerkenswert diese hohe Auszeichnung zu bekommen, für mich ist es der Oscar der Landwirtschaft“, sagt er. Die Preisverleihung war in Berlin am 28. Oktober 2020 in der großen Nacht der Landwirtschaft vorgesehen. Dies musste aber, wie fast alle anderen Veranstaltungen, wegen Corona abgesagt werden.

Regionale Vermarktung spielte eine große Rolle

„Ausschlaggebend für die Preisverleihung war die regionale Vermarktung, das Familienkonzept, das alternative Konzept der Hybrid-Landwirtschaft“ so Stefan Leichenauer. Darunter versteht er eine nachhaltige Bewirtschaftung der Flächen. Mit dem Einsatz von Mikroorganismen versucht er, das Bodenleben zu fördern. Auch eine achtgliedrige Fruchtfolge und der Einsatz von Kompost sei ein wichtiger Bestandteil für fruchtbare und gesunde Böden.

Ganze Familie arbeitet im Betrieb mit

Sein besonderer Stolz ist die Familie, die sich mit Freude in den Betrieb einbringt. Seine Ehefrau Nicole Kopp sagt: „Wir brauchen für unser Leben die Mutter Erde“. Seine Jungs, sagt Stefan Leichauer, Moritz, 14 Jahre, und Nils, 11 Jahre, seien beide hoch interessiert an der Tätigkeit, beide wollen Landwirt werden.

Die Auszeichnung Das Fachmagazin Agrarheute aus dem Deutschen Landwirtschaftsverlag (DLV) hat neben Stefan Leichenauer noch Mathias Maier aus Schönberg und Ernst Lütje aus Wasbüttel für das Finale nominiert. Schirmherr des Ceres-Awards ist Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernvervbandes (DBV). Mehr Information über den Wettbewerb und die Finalisten im Internet unter: www.ceresaward.de/shortlist-2020 (hg)

Die Gespräche beim Abendessen drehten sich in der Regel um den Betrieb und damit um die anstehenden Arbeiten. Die Stimmung in der Familie für den Betrieb sei positiv, denn letztlich brauche der Mensch zum Leben gute Lebensmitteln. Eine große Stütze sei Leichenauers im Haus lebende Mutter Lioba Leichenauer und die Brüder als „Großfamilie“.

Mehr Familienleben für die Landwirte

Die Einschränkungen durch Corona hätten auch eine positive Entwicklung mit sich gebracht. Immer mehr Spaziergänger, ganz besonders Familien, interessieren sich wieder für die Landwirtschaft. Häufig komme man ins Gespräch und viele fragten, ob ein kurzer Blick in den Stall möglich sei.

Die Regionalität liegt ihm besonders am Herzen

Stefan Leichenauer erläutert, wie er seine Produkte vermarktet: „Der Metzger in Tengen bekommt mein Schlachtvieh, macht auch an der Verkaufstheke mit Bilden darauf aufmerksam. Getreide liefere ich in der Blattert-Mühle in Wellendingen-Bonndorf ab. Auf dem größten Anteil der Ackerfläche wird Weizen angebaut, der zur Mehl weiter verarbeitet wird. Alte Getreidesorten wie Dinkel und Durum, der für die Nudelproduktion verwendet wird, werden ebenfalls angebaut. Zusätzlich baue ich Braugerste für gutes Bier und Hafer für Haferflocken und Hafermilch an.“

Jährlich würden in der Regel ein paar Hektar Bienenweiden gesät, auf denen sich Tausende Insekten tummelten und zur Landschaftspflege beitragen. Jeden Donnerstag stellt Nicole Kopp auf dem Hof Bauernbrot her und verkauft es.