Bei niedrigen Temperaturen und nasskaltem Wind ist derjenige im Vorteil, der seinen selbstgestrickten Schal enger ziehen kann. Wer diesen oder seine Socken nicht selbst stricken kann, muss trotzdem nicht frieren: Die Frauengemeinschaft Tengen-Talheim-Uttenhofen verkauft beim Schätzele-Markt regelmäßig Handarbeiten – und unterstützt mit dem Erlös soziale Einrichtungen in der Region.

Froh über neuen Standort

In diesem Jahr fand der Verkauf zum ersten Mal im neuen Tengener Bürgersaal statt. So konnte man dort in Ruhe Kaffee und Kuchen genießen, sich über den Jugendgemeinderat informieren – und nebenbei Selbstgestricktes erwerben. „Der Verkauf im Bürgersaal ist durch die Wetterunabhängigkeit sehr viel angenehmer“, fasst die Vorsitzende Angelika Eichkorn die Erfahrungen mit dem neuen Standort zusammen.

Auch das Ein- und Ausräumen sei viel einfacher. Die Frauen hätten mit zusätzlichen Hinweistafeln auf ihren Verkauf hingewiesen. Dies sei gut gelungen. „Durch unsere Bekanntheit ist uns vor allem die Stammkundschaft treu geblieben“, so Eichkorn.

Viel Geld für den guten Zweck

„In diesem Jahr haben wir circa 5000 Euro eingenommen“, berichtet die Vorsitzende Ruth Breinlinger. Gespendet wurde das Geld an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg, den Hospizverein Singen, das Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies, das Haus am Mühlebach in Mühlhausen-Ehingen, die Rehaklinik Katharinenhöhe, die Nachsorgeklinik Tannheim, die Caritas vor Ort, die Moldawienhilfe Dirk Hartig, die Tafel Singen und Engen, die Vesperkirche Singen und das Kinderhaus Peter und Paul in Singen. „Es ist ein tolles Gefühl für alle, so viel Gutes tun zu können in diesen schwierigen Zeiten“, so Angelika Eichkorn.

„Die gesamte Wolle wird von der Frauengemeinschaft beschafft und bezahlt. Seit Anfang November treffen sich Frauen aus Tengen und den Teilorten einmal in der Woche im Pfarrheim und stricken gemeinsam“, erzählt Ruth Breinlinger. Auch zuhause werde fleißig weiter gestrickt. Es seien auch viele Frauen, die nur zu Hause stricken und die gefertigten Waren dann an Sonja Kies, die Koordinatorin der Strickrunde, übergeben.

Der Verein und seine Aktivitäten Gründung Laut schriftlichen Aufzeichnungen aus dem „Hegau Erzähler“ vom 26. September 1904 wurde der Frauenverein das erste Mal im Zusammenhang mit dem Besuch der Großherzogin Luise von Baden in Thengen erwähnt. Am 15. September 1928 erfolgte die Eintragung des Frauenvereins Caritas Tengen-Tahlheim in das Vereinsregister: Erste Präsidentin war Anna Sauter, Stellvertreterin Amanda Auer, Präsens der damalige Pfarrverweser Karl Haas. Das aktuelle Vorstandsteam besteht aus Ruth Breinlinger-Sinistra, Claudia Sonntag, Angelika Eichkorn und Ursula Lohberger. Inzwischen hat die Frauengemeinschaft Tengen-Talheim-Uttenhofen 123 Mitglieder (Stand: Dezember) Motive und Wirken des Vereins Caritatives Handeln in der Wohlfahrt; das Ermöglichen für Frauen, sich außerhalb des Haushalts und der Kirche sich nur unter weiblichen Mitgliedern zu treffen, auszutauschen, weiterzubilden und Ausfahrten zu machen. Dafür gibt es Spendenaktionen mit Sach- und Geldspenden; Strickrunde, Frauenfasnacht, Vorträge, Ausflüge. Das machen die Frauen sonst noch Der Adventskranz für die katholische Kirche St. Laurentius wird alljährlich von den Mitgliedern der Frauengemeinschaft gebunden. Jedes Jahr werden außerdem Nikoläuse aus Hefeteig, gebacken von der Bäckerei Nessler-Osanger, für die Kinder der Kita St. Vincenz gespendet. 56 Adventsgrüße in Form kleiner Päckchen, befüllt mit ein paar Süßigkeiten und einem weihnachtlichen Gedicht, wurden dieses Jahr vor Weihnachten gepackt und an alle Mitglieder über 70 Jahre verteilt. Geplant ist Anfang nächstes Jahres wieder eine Frauenfasnacht und die Durchführung des Weltgebetstages.

Weitere Strickerinnen willkommen

„Es wäre schön, wenn sich noch viele Frauen für das Stricken begeistern könnten und sich der Strickrunde anschließen“, sagt Angelika Eichkorn. Für Anfänger gebe es auch einen Einsteigerkurs im Sockenstricken. Die nächste Strickrunde der Frauengemeinschaft findet am Dienstag, 10. Januar, um 14 Uhr im Pfarrheim Tengen statt. Dabei sind auch neue Teilnehmerinnen aus Tengen und den Ortsteilen willkommen.

Vorstand und Beisitzer der katholischen Frauengemeinschaft Tengen (v.l.): Ruth Breinlinger, Doris Schmidt-Brütsch, Angelika Eichkorn, Claudia Sonntag, Kordula Alt und Regina Wesle. | Bild: Frauengemeinschaft

Vor Weihnachten trafen die Mitglieder der Frauengemeinschaft sich im und um das Tengener Pfarrheim zur Adventsfeier. „Es hat ein offenes Feuer in der Feuerschale auf dem Hinterhof des Pfarrheims gegeben“, erzählt Angelika Eichkorn. Bei Glühwein, Punsch, Zopf und Lebkuchen hätten es die Frauen genossen, nach der Corona-Zwangspause wieder zusammen zu sein. Der Abend sei mit einer kurzen Ansprache der Vorsitzenden Ruth Breinlinger und Claudia Sonntag eröffnet worden. Gesang, Wortbeiträge und Gitarrenklänge hätten eine festliche Stimmung geschaffen.