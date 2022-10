Tengen vor 3 Stunden

„Richtig schön wie früher“: Das sagen Besucher zum Schätzele-Markt in Tengen. Ein Rundgang

Rummelplatz, Krämermarkt, Gewerbeausstellung und Festzelt ziehen am letzten Oktoberwochenende zahlreiche Menschen an den Randen. Wer noch hin möchte, erfährt hier das Programm für den Familientag am Montag.