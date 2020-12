Stockach vor 1 Stunde

Unbekannter verbeult bei Unfall eine Stoßstange und haut einfach ab

Die Polizei Stockach ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochvormittag im Zeitraum zwischen 9.10 Uhr und 9.40 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Stockach ereignet hat.