Wer für sich und seine Kinder noch eine Krippenfeier suche, könne eine der Krippenfeiern in der Oswald-Kirche in Stockach besuchen: An Heiligabend um 14 und um 16 Uhr sowie am ersten Weihnachtsfeiertag um 16 Uhr. Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit www.kath-stockach.de kann man sich über die Anzahl der freien Plätze informieren.

In Mahlspüren werde die Kirche an den Weihnachtstagen offen und die Krippe aufgebaut sein. Dort sei auch die Abholung des Friedenslichts aus Bethlehem möglich. Außerdem gebe es Vorlagen für Engel zum Basteln und Verschenken, die mitgenommen werden können.

Auch die geplante Sternsinger-Aktion in Mahlspüren und Windegg müsse in diesem Jahr aufgrund der Pandemie-Situation ausfallen. Es sei aber eine Wortgottesfeier mit den Sternsingern an Dreikönig um 18.30 Uhr geplant. Danach können Türaufkleber mit dem Segensspruch in der Kirche mitgenommen werden.