Die Bauarbeiten von zwei Millionenprojekte, dem Neubau des ZG Raiffeisen-Marktes und der zweiten Filiale von Aldi Süd, in der Meßkircher Straße laufen auf Hochtouren. „Die Tiefgründung, also die vorbereitenden Arbeiten zur Stabilisierung des Untergrunds, haben wir bereits abgeschlossen und können nun mit den Rohbauarbeiten beginnen“, berichtete Tobias Neuhaus von der Kommunkationsabteilung von Aldi auf SÜDKURIER-Nachfrage. Alle weiteren Gewerke sollen dann schrittweise folgen.

1127 Quadratmeter Verkaufsfläche entstehen

Die künftige Filiale am ZG-Kreisel soll nach ihrer Fertigstellung über eine Verkaufsfläche von 1127 Quadratmeter verfügen. Neuhaus.Die Aldi-Unternehmensgruppe plant, dass die neue Filiale Anfang 2021 eröffnet wird. Allerdings hat die Corona-Pandemie, wie auf vielen anderen Baustellen auch, für eine leichte Verschiebung auf dem Zeitplan gesorgt. „Durch die Corona-Pandemie gab es leichte Verzögerungen, unter anderem bei der Ausschreibung einzelner Gewerke und Dienstleistungen“, sagt Neuhaus. Keine Angaben will Aldi zur Investitionssumme für den Neubau machen. Dazu werden aktuell keine Aussagen gemacht, teilt Neuhaus mit. Es ist die zweite Filiale, die Aldi in Stockach betreiben wird. Eine weitere ist in der Weißmühlenstraße.

Auch auf der Baustelle von ZG Raiffeisen ist der Baufortschritt sichtbar. | Bild: Matthias Güntert

Auch bei ZG Raiffeisen ist man mit den Fortschritten am neuen Markt am ZG-Kreisel zufrieden. Laut Pressesprecherin Ulrike Mayerhofer sind die Bauarbeiten an den neuen Fundamenten, die Beton- und Zimmererarbeiten sowie der Aufbau der Gewächshauskonstruktion in der Zwischenzeit abgeschlossen. „Derzeit laufen die Arbeiten an den Außenanlagen sowie an Dach und Fassaden“, sagt Mayerhofer.

Aber die Liste an anstehenden Arbeiten auf der Baustelle ist noch lang: Es stehen noch die Installation von Türen, Toren und Fenstern, der komplette Innenausbau inklusive Elektro- und Haustechnik, die Hofbefestigung und das Errichten der Zaunanlagen sowie der komplette Ladenbau an. „Laut Plan soll im September/Oktober die Verbreiterung der Bundesstraße erfolgen, was mit Umleitungen verbunden sein wird“, teilt Mayerhofer weiter mit.

ZG investiert drei Millionen Euro

Auch auf der ZG-Baustelle hat die Corona-Krise zugeschlagen. „Es kam zu coronabedingten Verzögerungen, die jedoch mittlerweile von der Baufirma kompensiert werden konnten. Aktuell laufen die Arbeiten im Rahmen der Terminplanung“, sagt Mayerhofer. Wann genau die Fertigstellung des neuen Marktes abgeschlossen sein wird, damit hält die ZG-Pressesprecherin zurück: „Es gibt noch keinen konkreten Termin, wir gehen jedoch von Anfang 2021 aus.“ Das Unternehmen investiert für seinen Neubau in der Meßkircher Straße in Stockach nach eigenen Angaben rund drei Millionen Euro. 15 Mitarbeiter werden nach der Eröffnung im Markt tätig sein.