Die Freiwillige Feuerwehr in Stockach ist am Wochenende zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei sie am Samstag zu einem Fahrzeugbrand auf die Bundesstraße 14 gerufen worden, um festzustellen, dass das betroffene Auto zwar nicht brannte, aber durch einen Defekt Öl verlor. Die Feuerwehr nahm das Öl auf.

Ebenfalls am Samstag waren Einsatzkräfte zu einem Unfall alarmiert worden, bei dem eine Person, unter einem Auto eingeklemmt, gemeldet worden war. Als die Feuerwehr ankam, war die Person nicht mehr unter dem Auto, wurde von den Einsatzkräften aber bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut.

Zudem sei es am Sonntag auf der B31-neu, Stockach Richtung Überlingen, zu einem Fahrzeugbrand gekommen, den die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen gelöscht habe. Verletzte gab es keine, meldet die Polizei.