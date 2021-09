von SK

Zu einer Schlägerei ist es am Sonntagnachmittag in einem in einem Erlebnispark in der Hinterdorfstraße in Eigeltingen gekommen.

Stockach Mann fährt betrunken und ohne Helm Moped Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Polizei mitteilt, traf eine 30-Jährige in der Nähe eines Tiergeheges auf eine 25-Jährige, die mit ihrer Mutter unterwegs war, und mit denen die 30-Jährige schon länger in Streit lebt.

Polizei sucht Zeugen

Mutter und Tochter gingen, laut Polizei, auf die 30-Jährige los, rissen sie zu Boden und schlugen mit Knien und Fäusten auf die am Boden liegende Frau ein und verletzten sie. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet nach Hinweisen unter Telefon (07771) 93910.