Weniger Geld in der Tasche

Die Inflation hat in den vergangenen Monaten praktisch jeder zu spüren bekommen. Besonders für Familien wurde dadurch das Budget kleiner, doch wie viel kann man für 100 Euro in den Sommerferien noch zusammen unternehmen? Der SÜDKURIER hat den großen Test gemacht, und ausprobiert wie weit man als Familie bei Freizeitaktivitäten mit 100 Euro noch kommt. Der Text über den Besuch der Lochmühle in Eigeltingen war 2022 einer der meistgelesenen in der Stockacher Lokalausgabe.

Corona-Spaziergang ohne Maske?

Während Corona inzwischen kein bestimmendes Thema mehr ist und bis auf wenige Ausnahmen fast alle damit verbundenen Maßnahmen weggefallen sind, sah die Lage im Januar 2022 noch anders aus. Große Verwunderung herrschte damals darüber, dass die Stadtverwaltung Stockach die Teilnehmer von sogenannten Protest-Spaziergängen von der Maskenpflicht befreite. Die Begründung war damals, dass man die Pflicht zum Tragen einer Maske ohnehin nicht hätte durchsetzen können. Der Artikel zu diesem Thema wurde sehr oft gelesen.

Die Tiergeschichte zum Sommer

Tiere bewegen uns immer wieder. Im Juli und August fieberten die Leserinnen und Leser der Stockacher Lokalausgabe des SÜDKURIER mit Maurice Surmin mit, dessen Teju Theo aus einem Außengehege ausgebüxt ist. Eine ganze Weile lang war die 80 Zentimeter große Riesen-Echse in Eigeltingen auf freiem fuß, bevor der SÜDKURIER über ein Happy-End berichten konnte. Inzwischen ist Theo nämlich wieder in Sicherheit bei seinem Besitzer.

Glückliches Ende für Teju Theo. Er ist wieder in Sicherheit zuhause bei seinem Besitzer Maurice Surmin. | Bild: Dominique Hahn

Schwarze Rauchsäulen über dem Bodensee

Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen: An einem sonnigen Sonntagnachmittag endete ein Ausflug mit einem Motorboot auf dem See bei Bodman-Ludwigshafen für zwei Menschen tragisch: Ihr Boot ging in Flammen auf und sie mussten von anderen Bootsführern gerettet werden. Sie kamen zum Glück mit dem Schrecken davon. Das Boot brannte indes vollständig aus und sorgte mit seiner riesigen schwarzen Rauchsäule für großes Aufsehen rings um den Unglücksort. Entsprechend groß war das Interesse am Artikel des SÜDKURIER über den Vorfall.

Feuer im Vergnügungspark

Für großes Aufsehen sorgte im Juni der Brand in der Eigeltinger Lochmühle. Am späten Abend des 10. Juni brach plötzlich Feuer in einer Maschinenhalle hinter der Küche des Restaurants aus. Alle sechs Abteilungen der Feuerwehr Eigeltingen wurden gegen 22 Uhr mit neun Einsatzfahrzeugen alarmiert, die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tags. Eine Ausbreitung des Feuers konnte jedoch verhindert werden. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf 250.000 bis 350.000 Euro.

Eine Maschinehalle in der Lochmühle brannte im Juni lichterloh. | Bild: Feuerwehr Eigeltingen

Trockenheit macht Sorgen

Der außergewöhnlich trockene Sommer in diesem Jahr hat unter anderem dazu geführt, dass das Wasser im Bodensee auf ein fast rekordverdächtiges Tief zusteuerte. Eine Bildergalerie, die den niedrigen Wasserstand mit Fotos vom Seeufer in Bodman-Ludwigshafen dokumentiert gehörte 2022 zu den am häufigsten angeklickten Online-Artikeln des Stockacher Lokalteils und landet insgesamt auf Platz drei.

Warum sind da Kampfflugzeuge am Himmel?

In Europa herrscht Krieg und plötzlich tauchen Kampfflugzeuge am Himmel auf: Dieses Erlebnis machten die Menschen in Stockach in diesem Sommer, als plötzlich zwei Maschinen des Typs Eurofighter einige Manöver über der Stadt flogen. Viele Blicke gingen aufgrund des ohrenbetäubenden Lärms zum Himmel, wenig später kursierten in den sozialen Netzwerken sogar Handyvideos des Vorfalls.

Eine Recherche des SÜDKURIER ergab wenig später, dass die beiden Jets dem Taktischen Luftwaffengeschwader 31 angehörten und im nordhrein-westfälischen Nörvenich, rund 500 Kilometer von Stockach entfernt, stationiert sind. Sie führten im Stockacher Raum ein Routineflugmanöver durch. Der Text landet auf Platz zwei der meist gelesenen Artikel in der Stockacher Lokalausgabe.

Wenn der große Traum zum Alptraum wird

Eigentlich hätte Familie Geller dieses Jahr schon Weihnachten in ihrem neu gebauten Eigenheim im Stockacher Ortsteil Hoppetenzell feiern wollen, doch dieser Traum ist auf tragische Weise geplatzt. Der Tiefbauer stellte die doppelte Menge an Aushub in Rechnung, der Kellerbauer setzte schiefe Wände, deren Statik nicht den Anforderungen entsprach. Letztendlich musste der Keller wieder abgerissen und neu gebaut werden. Zusätzliche Ausgaben für Gutachter und Anwälte sorgten dafür, dass mittlerweile das Geld zum Weiterbau fehlte.

Philip, Janine und Christian Geller an ihrer Baustelle. Ob es mit dem Bau weitergeht, hängt an einem weiteren Kredit ihrer Bank. | Bild: Claudia Ladwig

So läuft der Kampf um den Traum vom Eigenheim für Familie Geller noch immer. Die SÜDKURIER-Leser verfolgten die beiden Geschichten zu diesem Thema mit großem Interesse und sicher auch mit viel Kopfschütteln. Die Geschichte über die Gellers war 2022 die am häufigsten gelesene Geschichte im Stockacher Lokalteil.