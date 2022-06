Eigeltingen vor 2 Stunden Schrecken in der Nacht: Brand bei der Eigeltinger Lochmühle Laut der Eigeltinger Feuerwehr ist am Freitagabend eine Maschinenhalle in Brand geraten. Das Feuer sei aber unter Kontrolle.

So sieht es auf der Lochmühle in Eigeltingen aus (Archivbild). Am 10. Juni 2022 kam es dort zu einem Brand. | Bild: Susanne Schön