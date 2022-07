Bodman-Ludwigshafen vor 26 Minuten

Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen: Sportboot brennt auf dem See vor Bodman-Ludwigshafen aus

Das Sportboot war am Sonntagmittag aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Die beiden Passagiere wurden von anderen Bootsführern gerettet und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.