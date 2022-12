Weihnachten verbinden viele Menschen mit einer Zusammenkunft der Familie. Wie geht es ukrainischen Geflüchteten, die derzeit in und um Stockach leben, in dieser Zeit? Wie wird das Fest in ihrer Heimat gefeiert und werden sie trotz der vielen Sorgen hier ein paar besinnliche Feiertage erleben? Drei ukrainische Frauen erzählen: die zweifache Mutter Tetjana Panasiuk, die dreifache Mutter Natalia und die vierfache Mutter Tetjana Saenko. Der SÜDKURIER nennt den Nachnamen von Natalia nicht, um sie zu schützen. Da die Frauen nach wenigen Monaten im Land noch nicht fließend Deutsch sprechen, berichten sie auf Englisch von unterschiedlichen Daten fürs Weihnachtsfest, ihren Traditionen und Wunschzetteln.

Die Mütter basteln mit ihren Kindern

In Deutschland basteln die Frauen trotz ihrer Sorgen Papiersterne und andere Dekoration, um die Weihnachtszeit für ihre Kinder schön zu gestalten. Das Schmücken der Räume, Vorbereiten kleiner Geschenke und Zubereiten traditioneller Speisen wollen sie beibehalten. Die Kinder lernen auch traditionelle ukrainische Lieder.

Tetjana Panasiuk, die ihren Mann sehr vermisst, sieht in ihrer Situation auch etwas Positives: „Unsere deutschen Nachbarn zeigen uns ihre Tradition, zum Beispiel bei St. Martin. Und wir haben schon zusammen Plätzchen gebacken, diese Menschen sind einfach wundervoll. Vielleicht singen wir für sie am 6. Januar ein Lied und ich bereite Kutja zu.“ Kutja ist ein traditionelles Gericht.

Weihnachten an anderem Datum

Katholische und protestantische Christen in der Ukraine feiern Weihnachten nach dem gregorianischen Kalender wie in Deutschland am 25. Dezember. 2017 erklärte das ukrainische Parlament den 25. Dezember auch zum offiziellen Feiertag. Natalia feiert mit ihrer Familie schon immer an diesem Tag, weil ihre Verwandtschaft katholisch ist.

Ukraine Weihnachten mitten im Krieg: So feiern die Ukrainer trotz allem das Fest Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden anderen Familien feiern als orthodoxe Christen am 7. Januar. Heiligabend ist für sie also am 6. Januar. Jeder Verwandte gibt dann jedem Kind ein Geschenk. In der Familie von Tetjana Panasiuk überreichen nur die Paten Geschenke an ihre Patenkinder.

Auch für Neujahr gibt es zwei Termine

Nach Weihnachten geht das Feiern weiter. Da Neujahr seit 1918 im ehemaligen Russischen Kaiserreich nach dem gregorianischen Kalender gefeiert wird, und dieser sich um 13 Tage vom orthodoxen, julianischen Kalender unterscheidet, gibt es ein interessantes Phänomen: Am 14. Januar wird zusätzlich das „alte neue Jahr“ gefeiert, also der 1. Januar nach dem julianischen Kalender. Für orthodoxe Gläubige beginnt somit das neue Jahr erst am 14. Januar.

Tetjana Panasiuk und ihre beiden Töchter Tetjana Panasiuk stammt aus Cherson in der Südukraine. Sie ist Ärztin und lebt mit ihren Töchtern Polina, 8, und Yana, 5, seit Ende April in Deutschland. Ihr Ehemann arbeitet als Arzt in einem ukrainischen Krankenhaus. Schon wenige Wochen nach ihrer Ankunft konnte die Familie in ein Haus in Espasingen ziehen. Dort leben sie in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen ukrainischen Familien. Sie haben eine Gemeinschaftsküche und unterstützen sich gegenseitig. Für die Kinder sei es schön, weil sie ihre Muttersprache hörten und ukrainisch sprechen könnten. Die große Tochter geht in Wahlwies zur Schule, die kleine besucht den Kindergarten in Espasingen. „Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie haben Freunde gefunden, sie spielen und sprechen irgendwie mit anderen Kindern“, erzählt die Mutter. Sie ist den Deutschen sehr dankbar. „Wir kamen mit einem Koffer und jetzt haben wir so viele Sachen gespendet bekommen“, erzählt sie. Natalia und ihre drei Kinder Natalia wohnt eigentlich eine Autostunde von Kiew entfernt. Am 1. März kam sie mit ihrer ganzen Familie nach Stockach. „Mein Mann ist Kubaner“, erklärt sie. Er sei hier bei der Familie. Gemeinsam mit ihren zehn- und achtjährigen Söhnen und der vierjährigen Tochter haben sie eine kleine Dachwohnung in der Stadt bezogen. „Wir kannten Stockach, denn die Schwester meines Mannes lebt hier und wir waren vier Jahre zuvor schon einmal zu Besuch“, sagt sie. Tetjana Saenko hat vier Kinder Tetjana Saenko stammt aus der Zentral-Ukraine kam im März her. Sie hat vier Kinder, drei Töchter von 26, 24 und acht Jahren und einen sechsjährigen Sohn. Mit fünf ukrainischen Familien leben sie in einer Wohngemeinschaft in Stockach. Über ihren Mann wollte sie nicht sprechen. Alle Familien wirken vom Krieg und der Flucht sehr mitgenommen.

Zwölf Schüssel stehen auf dem Tisch

Natalia erzählt, an Heiligabend gebe es ein traditionelles Essen mit der ganzen Verwandtschaft. Zwölf Schüsseln stehen dann auf dem Tisch, sie symbolisieren die zwölf Apostel. Weil Heiligabend der letzte Abend einer 40-tägigen Fastenzeit vor Weihnachten ist, gibt es nur Gerichte ohne Fleisch und Milch, also Gemüse, Fisch, Pilze und gefüllte Teigtaschen.

Die wichtigste Speise ist Kutja. Der Brei wird aus gekochten Weizenkörnern, Honig, Rosinen und Nüssen, regional auch mit Reis statt Weizen, zubereitet und immer als erste Speise serviert. Jedes Familienmitglied isst davon, das soll zu Glück und Gesundheit verhelfen. Getrunken wird Uzvar, ein ukrainisches Nationalgetränk, das mit getrockneten Äpfeln, Birnen, Pflaumen und Rosinen, manchmal auch mit Himbeeren, Blaubeeren oder Erdbeeren zubereitet und mit Honig gesüßt wird.

Stockach Jetzt sind andere Gemeinden in der Pflicht! Stockach nimmt mehr Flüchtlinge auf, als Quote fordert Das könnte Sie auch interessieren

Gedenken an verstorbene Verwandte

Bei dieser Mahlzeit gedenken die Feiernden auch der verstorbenen Verwandten. Deshalb steht symbolisch ein leerer Teller mit Besteck am Fenster, sodass die Verstorbenen sich am Essen bedienen können. Unter der Tischdecke wird in manchen Regionen Heu ausgelegt, was an Jesus Geburt erinnern soll. Und an den Ecken des Tisches liegt Knoblauch, der für Gesundheit und Kraft sorgen soll.

An Weihnachten selbst wird nach dem Kirchgang wieder gemeinsam gegessen – mit Fleisch. Man verbringt Zeit mit der Familie, besucht später aber auch gerne die Nachbarn oder andere Verwandte. Je nach Region verkleiden sich die Kinder an einem der Tage als Sternsinger, besuchen Nachbarn und singen an der Tür Lieder für sie. Damit wünschen sie wiederum Glück und Gesundheit. Wie hierzulande üblich erhalten die Kinder dafür oft Süßigkeiten.

Wunschzettel und Anrufversuche in der Ukraine

Und welche Wünsche haben die Kinder? Bei Natalias Kindern sind es Spielsachen, die sie hier in den Geschäften sehen. Tetjana Saenko sagt, die älteren Kinder schrieben meist Wunschzettel.

Die Antwort von Tetjana Panasiuk geht ans Herz: Ihre kleine Tochter habe anfangs immer Fragen zum Krieg gehabt, das lasse jetzt etwas nach. „Aber meine Kinder vermissen ihren Vater sehr, außerdem auch Verwandte, Freunde und ihr Spielzeug. Sie sehnen sich zurück nach Hause.“ Täglich versuchten sie, mit ihrem Mann zu telefonieren, doch durch die andauernden Stromausfälle in der Ukraine sei das schwierig.

Mühlingen So kommen Stühle aus dem Hegau in die Ukraine: Mühlinger Ukrainehilfe ist gefragt wie nie Das könnte Sie auch interessieren

Die Frauen erzählen, dass sie häufig mit den Verwandten Kontakt hätten. Die meisten Eltern seien dort geblieben, da sie außer der Landessprache und Russisch keine andere Sprache beherrschten. Sie wollten auch ihre mühsam gebauten Häuser nicht zurücklassen.

Trotz allem sei es wichtig, Weihnachten zu feiern, betont Tetjana Panasiuk: „Das Weihnachtsfest ist ein Zeichen der Hoffnung, eine magische Zeit, vor allem für Kinder. Wir brauchen in diesem Jahr viel mehr Hoffnung als sonst.“ Tetjana Saenko stimmt ihr zu und sagt: „Vielleicht feiern wir diesmal gleich zweimal Weihnachten.“