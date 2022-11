Stockach vor 15 Minuten

Damit Fachkräfte bleiben können: Stockach setzt sich für Gründung eines Forschungszentrums ein

Gemeinsam mit anderen Kommunen und Firmen aus der Region will die Stadt sich finanziell dafür Engagieren, dass das Bildungsangebot am Bodensee mit Metropolregionen mithalten kann. So sieht der Plan aus