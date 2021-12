Die Anlieger beim Gewerbegebiet Himmelreich in Hindelwangen machten in der jüngsten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Stockach ihrem Ärger Luft: Sie fühlen sich von manchen Dingen bei der geplanten Erweiterung überrumpelt. Obwohl es eigentlich keine Redemöglichkeit für Zuhörer gab, verschaffte sich eine Anwohnerin Gehör und kritisierte, die Markierung auf der Karte für Himmelreich IV reiche direkt bis zu ihrer Terrassentür.

Worum es in der Sitzung ging, war die Änderung des Flächennutzungsplans (FNP). Daher erklärte der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz, ein FNP habe im Gegensatz zu einem Bebauungsplan keine unmittelbare Rechtswirkung. Die konkrete Planung komme also später.

Stockach braut die Flächen für neue Betriebe

Stolz erläuterte, wie wichtig Gewerbeflächen für die Stadt seien und dass die Verwaltung die Bedürfnisse dargestellt habe. Die umfangreiche Sitzungsvorlage enthielt Rückmeldungen der Behörden. Parallel zur Änderung des FNP laufe auch ein Zielabweichungsverfahren, da sich das künftige Himmelreich IV zum Teil in einem regionalen Grünzug befinde, so Stolz. Es sei möglich, beide Verfahren parallel laufen zu lassen.

„Wir müssen diesen Schritt machen. Stockach hätte die Möglichkeit, weitere Betriebe aufzunehmen, aber wir haben nur wenig oder gar keine Flächen mehr“, so Stolz. Ein Grundstück im Hardt sei kürzlich an die Firma Eto für eine Erweiterung gegangen. Auf eine Rückfrage erklärte er, die noch freien Flächen an der Einfahrt zum Hardt lägen auf Nenzinger Gemarkung.

Sorge um die Zufahrt

Die Stockacher Rätin Claudia Weber-Bastong (SPD) brachte ihre Sorge über die Erschließung von Himmelreich IV zum Ausdruck. Sie befürchtete aufgrund einer Karte in der Sitzungsvorlage, dass dies über Zizenhausen geschehen könnte. Stolz erwiderte, es gebe eine andere Planung, die noch im Gemeinderat diskutiert werden solle.

Der Gemeinsame Ausschuss beschloss nach der Debatte einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplans für das Gewerbegebiet Himmelreich IV.