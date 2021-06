Stockach vor 1 Stunde

Cem Özdemir kommt am 23. Juli zur Strafwein-Übergabe nach Stockach

Jetzt klappt es: Grünen-Politiker Cem Özdemir überbringt dem Stockacher Narrengericht am 23. Juli die 180 Liter Strafwein. Außerdem ist an diesem Tag die nachgeholte Vernissage der Ausstellung „Narro – Fasnet in Stockach“ im Forstamt, die bereits am 18. Juni beginnt.