Die Fasnachts-Ausstellung im Stockacher Stadtmuseum, die am 18. Juni beginnt, wird einen echten Narrenbaum haben. Der rund 18 Meter hohe, schmale Stamm wurde am Donnerstag per Autokran durch ein Dachfenster eingehoben. Er steht nun im Treppenhaus des Alten Forstamts vom Keller bis unter Dach. Die Zimmerergilde hatte so außerhalb der Fasnacht einen Einsatz. Da die Straße für den Kran gesperrt wurde, erregte dies viel Aufsehen.

