Braucht Stockach ein weiteres Hotel? Darüber kann man offensichtlich geteilter Meinung sein. Grundsätzlich dürfte aber gelten, dass jemand, der Geld in ein solches Vorhaben investiert, sich das auch gut überlegen wird. Er wird nur bauen, wenn er zu dem Schluss kommt: Ja, Stockach braucht ein weiteres Hotel. Aus Sicht der Stadt und ihrer Einwohner ist allerdings auch wichtig, welche Art von Hotel errichtet werden soll. Ein reines Schlafhotel mit automatischem Check-In per Smartphone und möglicherweise ohne Restaurant hätte wenig Mehrwert für die Menschen, die hier leben. Und auch der Standort ist ein Thema. Denkbar wäre nämlich auch, ein Hotel in der Nähe der Betriebe im Gewerbegebiet zu errichten. Doch das wäre fatal für die Innenstadt. Auch das gilt es zu bedenken.