Im Rahmen des Sympathieprogramms der Werbegemeinschaft City-Ring und des Standortmarketingvereins Singen-aktiv kommt am Samstag, 27. August, die „Schluuchmusig Schaffhuuse“ in die Singener City. Einmal mehr heißt es dann „Herzlich willkommen“ in Singens Innenstadt, wie der Standortmarketingverein in einer Pressemitteilung ankündigt.

Unterhaltung immer samstags in der Innenstadt

Im Rahmen des dreimonatigen Sympathieprogrammes für die Innenstadt erwartet die Gäste immer wieder samstags ein sommerliches Unterhaltungsprogramm mit ständig wechselnden Aktionskünstlern und Musik an jedem Samstag von Juli bis Ende September, jeweils in der Zeit von 11-14 Uhr.

Die „Schluuchmusig Schaffhuuse“ besteht seit 1987 in verschiedenen Formationen, aktuell umfasst sie zwischen acht und zehn Bandmitgliedern. Das Feuerwehrauto, mit dem die Schluuchmusig durch die Straßen rollt, ist ein Unikat. Hergestellt wurde der Laster im Jahr 1940 für das Bauamt der Stadt Schaffhausen.

1955 wurde der Opel Blitz zu einem Mannschaftwagen der Feuerwehr Schaffhausen umgebaut, wo er bis 1994 im Einsatz war. Ab 1996 war es das Veteranenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Schaffhausen und der Schluuchmusig, den den Opel seit sieben Jahren als mobile Bühne nutzt.

Der Auftritt in Singen werde auch in diesem Jahr wieder einer der Höhepunkte der Saison 2022 für die Musiker und Freunde aus der Schweiz sein.