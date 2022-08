Nach der Hitze lockten nicht nur die kühleren Temperaturen viele Menschen in die Innenstadt: Zahlreiche Besucher schlenderten am vergangenen Samstag durch die Fußgängerzonen, ließen es sich in den Cafés gutgehen und beobachteten das bunte Treiben. Unter dem Motto „Herzlich willkommen in Singen“ hatte der Einzelhandel zum Aktionstag geladen.

Meerestiere auf Stelzen

Auch ungewöhnliche Gäste mischten sich unter die Passanten: Als HerzQuallen und HerzMaritimas zog die Gruppe Stelzenart die Blicke auf sich. Wie faszinierende Wesen aus den Tiefen der Meere wirkten die maritim anmutenden Figuren. Sie stolzierten durch die Straßen und beeindruckten nicht nur durch ihre Größe. In farbenprächtigen Kostümen und immer in Bewegung ließen sie schirmförmige Gebilde über den Köpfen durch die Luft wedeln. Wo sie auftauchten blieben die Passanten überrascht stehen. Für Bettina Frank wertete es den Stadtbummel auf: „Das ist schön, wunderschön.“

Die Gruppe Stelzenart war bereits Teil des Aktionsprogramms „Bewegter Sommer“, das initiiert von Singen aktiv schon im vergangenen Jahr mit Unterhaltung zur Belebung der Innenstadt beigetragen hatte. „Diese poesievollen Figuren lassen nicht nur Kinderaugen strahlen, sie zaubern auch Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht“, sagte Claudia Kessler-Franzen von Singen aktiv erfreut. Man könne kurz innehalten und genießen. Das Schöne sei, dass mit Aktionen dieser Art alle Altersklassen und Nationalitäten angesprochen würden.

Das kann auch für die Hits der 50er und 60er Jahre gelten, mit denen die Band The Beat Pack bei vielen Passanten Erinnerungen weckte. Besucher Herbert Stedt findet das Programm eine klasse Idee. Es bringe Farbe in die Stadt und es mache Spaß beim Zuschauen.

Weitere Aktionen bis Ende September

Bis Ende September wird es in der Innenstadt an den Samstagen von 11 bis 14 Uhr Unterhaltung und Überraschungen geben. Am kommenden Samstag, 13. August, werden mit den Pipes & Drums traditionelle schottische Dudelsackklänge durch die Fußgängerzonen schallen.