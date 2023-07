Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der Autobahn 98 am Autobahnkreuz Hegau in der Überleitung von der Autobahn 81 aus Richtung Singen kommend einen Unfall verursacht. Wie die Polizei informierte, sei der Unbekannte mit seinem Lastwagen auf der rechten Spur unterwegs gewesen. Der Lastwagen sei mit abgesägten Baumstämmen beladen gewesen. Während der Fahrt habe sich ein Baumstamm laut Polizeiangaben gelöst und sei auf die Motorhaube des Wagens eines 28 Jahre alten Fahrers gekracht, der gerade dabei gewesen sei, den Lastwagen zu überholen.

Und was hat der Lastwagenfahrer gemacht?

Der Lastwagenfahrer sei einfach ohne anzuhalten weiter gefahren und habe sich nicht um den angerichteten Schaden gekümmert. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere hundert Euro. Zu einer Berührung zwischen Fahrzeugen sei es nicht gekommen, teilt die Polizei weiter mit. Hinweise auf den Flüchtigen erbittet die Polizei in Stockach unter der Telefonnummer 07771 93910.