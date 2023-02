Wenn hunderte und tausende Menschen buntgekleidet durch die Straßen ziehen und Spaß haben, muss Fasnacht sein. 2023 konnte die närrische Zeit endlich wieder ohne Pandemie-Einschränkungen gefeiert werden, der SÜDKURIER war an allen Tagen der Hochphase dabei.

Der Schmutzige Dunschtig: Wohin man sieht ist Fasnachtstreiben

Frühmorgens machten sich die Narren allernorts auf den Weg, Gleichgesinnte zu wecken und offiziell in die heiße Phase der Fasnacht zu starten. Im Ticker lässt sich nachverfolgen, wie närrisch das Treiben in den elf Gemeinden des Hegau ist.

Beim Narrenbaumstellen in Singen zeigt sich auch der Hoorige Bär. | Bild: Freißmann, Stephan

Die Hilzinger Pfiffikus-Narren um die Vorsitzende Kathrin Graf versuchen, Bürgermeister Holger Mayer den Rathausschlüssel zu entreißen. | Bild: Ingeborg Meier

Die Schlossstraßensanierung und was die alles mit sich bringt, beleuchten die Käfersieder beim Narrenspiel. | Bild: Christel Rossner

Bürgermeister Ralf Baumert (links) will den Rathausschlüssel nicht so recht hergeben. | Bild: Sandra Bossenmaier

Auch in den Ortsteilen wurde gefeiert, wie ein närrischer Rundumblick von Bohlingen über Welschingen bis nach Schlatt zeigt.

Ein Video hält außerdem die schönsten Momente des Schmutzigen im Kreis Konstanz fest – Szenen aus Singen sowie Gottmadingen inklusive.

Freitag: Die Kleinsten feiern in der Disko der Großen

Singen: Die Kleinsten feiern an dem Ort, der eigentlich besonders von jungen Erwachsenen angesteuert wird: Kindernachmittag der Poppele-Zunft in der Diskothek Top10.

Gailingen: Die Eichelklauber laden zum Gelächter und sorgen damit für eine doppelt ausverkaufte Halle. Dabei werden Themen wie das Postchaos oder Energiesparen unterhaltsam seziert.

Samstag: Erst Umzug, dann bunte Abende

Singen: 68 Gruppen aus dem ganzen Hegau und weit darüber hinaus ziehen durch die Innenstadt – ohne Regen, aber mit Bonbons im Gepäck. Die schönsten Bilder vom närrischen Treiben in Singen gibt es hier.

Ausgelassen und in bester Laune waren die zahlreichen Häs-Träger (im Bild die Epfelbießer aus Weiterdingen) beim Umzug in Singen. | Bild: Christel Rossner

Hilzingen: Beim Bunten Abend in Riedheim ist die Burghalle gut gefüllt – und sogar der Bürgermeister auf der Bühne.

Engen: „Mir sind wieder do!“ ist das überzeugende Motto der Narrenzunft Engen auch für den traditionellen Zunftabend. Und das war nicht zu viel versprochen. Die schönsten Bilder der Auftritte von knapp 50 Narren.

Die gut gefüllte Randenhalle bei der Bunten Palette der Kamelia Tengen. | Bild: Uli Zeller

Tengen: Die Tengener Kamelia knöpfen sich in der Randenhalle ihren Bürgermeister vor. Marian Schreier verrät dabei fast nebenbei, wo es für ihn nach der Zeit als Tengens Bürgermeister bald hingeht. Die schönsten Bilder der Bunten Palette.

Sonntag: Zwischen Umzügen und närrischem Flohmarkt

Singen: Schmerzlich wurde er vermisst, jetzt ist der Billige Jakob endlich wieder da! Und mit ihm ein närrischer Flohmarkt voller Kuriositäten und schöner Momente.

Die Wahl fiel nicht immer ganz leicht: Nach zwei Jahren Pause bot der Billige Jakob wieder ein Sammelsurium an Kruscht und Schnäppchen. | Bild: Christel Rossner

Hilzingen: Tausende Narren sind beim Umzug in Hilzingen, darunter auch Gäste aus der Schweiz.

Rielasingen-Worblingen: Beim Dorfabend am Fasnetsunntig geht es im Arlener Katzdorf um Abschied von zwei altgedienten Fasnachtern und den Neubeginn nach den Pandemie-Einschränkungen. Lustig wird es dabei natürlich auch.

Engen: Auch in Engen ist ein Umzug, dabei steht die Katzenmusik im Mittelpunkt, die ihr Jubiläum 90+1 feiert. Hier finden Sie alle Bilder dazu.

Tengen: Beim Randenumzug feiern die Grenzgeister ihr Jubiläum nach.

Montag: Ab nach Gottmadingen!

Die Gottmadinger Gerstensäcke haben mit ihrem politischen Frühschoppen am Fasnetmäntig in der Eichendorffhalle nach der Corona-Pause einen Volltreffer gelandet. Da musste am Ende sogar Bürgermeister Michael Klinger – trotz aller Schelte, die er einstecken musste – einräumen: „Ach, wie war ich angepisst, ich habe Euch so sehr vermisst!“ Alle Bilder zum Frühschoppen gibt es hier.

Bild: Jaqueline Weiß

Anschließend ging es weiter mit dem Fasnetmäntig-Umzug in Gottmadingen. Da war es so schön und sonnig, dass das ein oder andere Mäschgerle sich von einer Kleidungsschicht verabschiedete – und so noch hübscher das Kostüm zeigte. Zusätzlich zu den Bildern vom Umzug, die am Straßenrand entstanden sind, hat die Segelfluggruppe Binningen auch Bilder aus der Luft beigesteuert.

