„Der Poppele lässt‘s wieder krachen“ – Dieses Motto passte zum Kindernachmittag der Poppele-Zunft in der Diskothek Top10, denn endlich dürfen die Kinder wieder eine Fasnacht erleben. Sehr viele kamen dann auch mit ihren Eltern in die Südstadt. Kaum ein Parkplatz war mehr zu bekommen und die Schlange am Einlass war lang. Es wurde voll und eng in den Räumen, passend zum Poppele-Fasnachtsmotto „Rucked zämme!“.

It‘s närrische Partytime für die kleinen und großen Gäste beim Kindernachmittag der Poppele-Zunft. | Bild: Weiß, Jacqueline

Die Kinder tanzten, sangen, lachten und lernten etwas über die Singener Fasnacht. Für die kleinen und großen Gäste und das Rebwieber-Organisationsteam mit Sandra Georg, Doris und Julia Stemmer, Larissa Merz, Solveig Dabkowski, Sabine Skowronek und den beiden Moderatorinnen Carolin Henninger und Mareike Reckziegel war es eine Umstellung, nicht in der Scheffelhalle feiern zu können, die sie gut meisterten.

Die Moderatorinnen Carolin Henninger und Mareike Reckziegel animierten die Kinder zum Mitmachen. | Bild: Weiß, Jacqueline

Was bei der Fasnacht so alles passiert, zeigten die Moderatorinnen und das Orga-Team den Kindern auf spielerische Art und Weise. „Das geht beim Wecken los, über die Schülerbefreiung, das Narrenbaumstellen, den Kindernachmittag bis zum großen Umzug am Samstag“, erklärte Sabine Skowronek den Ablauf.

Für viele Kinder ist es die erste Fasnacht

Viele der kleineren Kinder hätten wegen der Corona-Pandemie noch keine Fasnacht erlebt und wüssten gar nicht, wie Fasnacht geht. Dankbar waren die Organisatorinnen, dass die Zunft so gut mitzog und mit einem Einmarsch von Poppele, Eierwieb, Narreneltern und Narrenbolizei und dem Fanfarenzug für einen stimmungsvollen Auftakt sorgte.

Carolin Henninger macht vor, wie der Tanz geht – beim Kindernachmittag im Top Ten. | Bild: Weiß, Jacqueline

Auch die Zusammenarbeit mit dem Top10 sei gut gelaufen: „Sie haben ganz viel möglich gemacht“, sagte Sandra Georg. Während auf der Tanzfläche das Programm lief, konnten Kinder in einem Nebenraum sich einen Cocktail mixen oder ein Tattoo malen lassen. Am Abend durften dann die Jugendlichen mit der Poppele-Zunft unter dem Motto „Abgespaced – auf in neue Galaxien“ mit Maskenprämierung feiern. Damit die jungen Narren gut in die Südstadt kamen, gab es einen Bus-Shuttle vom Rathaus und zurück.