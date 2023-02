Tief im Nebel liegt die Narrenhochburg Volkertshausen. Nicht zu übersehen, die Rehböcke haben das Ruder übernommen und demonstrieren ihre Macht. Zunächst ziehen die Musiker der Jägermusik schon um 6 Uhr durch die Gassen, um die Narren zu wecken.

Der erste Weg führt in die Alte Kirche. Hier hat der Kulturverein zum Frühstück eingeladen. Gestärkt geht es hinauf zur Schule. Schon ungeduldig warten hier gut 130 Schüler auf die neue Obrigkeit. Der Zunftmeister Bruno König verkündet den Beschluss des Narrenrates, die Schüler bis zum Aschermittwoch vom Unterricht zu befreien und den Lehrkörper, samt Rektor von den Räumlichkeiten zu entfernen. Bürgermeister und Gemeinderat werden abgesetzt und in einem bereitstehenden Gitterwagen zum Espen, dem Ort ihrer Anklage gefahren.

Bürgermeister Marcus Röwer wird dabei, wegen Fluchtgefahr, in Handschellen gelegt. Auf dem Espen wartet schon das hoch derb-komische Narrengericht. Schnell sind Rektor Brock und der Gemeinderat verurteilt. Im Namen der Angeklagten nehmen die Verteidiger die Strafen an, zahlbar in geistigen Getränken für den Narrenrat.

Der Amtsschimmel wird wieder ins Jenseits befördert und Bürgermeister Röwer darf nochmals das Wort ergreifen. In bestem Vermaß bringt der Schultes nicht nur seine Trauer über den Verlust des Amtsschimmels zum Ausdruck, sondern äußerst sich auch über Rehbock, Bacheholzwieber, Holzer, Jägermusik und Narrenrat. Kritisch aber auch voll des Lobes beschreibt er dichterisch die Volkertshausener Narrenschar. Alle sind wir hier vereint, fröhlich, wie es scheint. Das ist recht. An diesen Tagen soll uns nicht der Alltag plagen.

Und zu den Bacheholzwiebern: „Bacheholzwieber, was bin ich froh, seit keine Hexen, ihr habt Niveau. Ihr seit zwar angsteinflößend her, aber auch ganz liebenswert. Es ist schön, dass es euch gibt, ich glaub ich habe mich verliebt.“ Doch auch alle gutgemeinten Worte, können den Schultes nicht vor dem Kerker bewahren. Knapp 30 Meter misst der Narrenbaum, den die Holzer auf dem Espen gekonnt aufstellen. Und in seiner ganzen Schönheit schmückt er die Volkertshausener Fasnet. Der närrische Tag geht dann mit dem Hemdglonkerumzug und dem Hemdglonkerball dem würdevollen Ende zu.