Sie hätte sich auch vorstellen können, Konditorin zu werden. Denn beim Verzieren von Torten und süßem Naschwerk könne man so schön kreativ sein, sagt Graziella Verchio. Kochen und Backen sind für sie ein Hobby geblieben, aber dass es ihr ernst mit diesem Thema war, merkt man daran, dass sie auch an der Universität Hohenheim für das Fach Ernährungswissenschaften einen Platz gehabt hätte, als es um das Studium ging.

Geworden ist es dann Sprachwissenschaft an der Universität Konstanz, womit die 30-Jährige die Grundlage für ihre jetzige Berufslaufbahn legte. Seit Mai 2023 verstärkt sie nun das Team der Singener SÜDKURIER-Lokalredaktion. Diese ist damit wieder komplett, nachdem Albert Bittlingmaier im Februar nach mehreren Jahrzehnten eine andere Funktion in der Redaktion übernommen hat.

Eine echte Singemerin für das Team der Lokalredaktion

Mit Stadt und Region ist Graziella Verchio gut vertraut, denn sie ist eine echte Singemerin, geboren und aufgewachsen in der Hegau-Metropole unterm Hohentwiel. Dabei signalisiert der Name schon den italienischen Hintergrund. Ihre Eltern stammen aus Süditalien und sind Ende der 1980er-Jahre nach Singen gezogen. Auch den größten Teil ihrer Schulzeit absolvierte Graziella Verchio in der Stadt, ehe es fürs Abitur ans sozialpädagogische Gymnasium in der Radolfzeller Mettnauschule ging. Dass sie gerne mit Sprache arbeiten würde, hat sich schon damals herauskristallisiert, schon als Jugendliche hat sie Kurzgeschichten geschrieben.

Und rasch war ihr auch klar, dass sie studieren wollte. Als Arbeiterkind habe sie es dann an die Hochschule geschafft, erinnert sich Graziella Verchio. Und warum wurde es am Ende Konstanz statt Hohenheim? „Ich wollte nicht weg vom See“, lautet ihre klare Antwort. Heimatverbundenheit und die Liebe zur Sprache haben schließlich die Weichen in den jetzigen Beruf gestellt. Nach etwa zweieinhalb Jahren beim Singener Wochenblatt wechselte Graziella Verchio 2021 zum SÜDKURIER, schon als Volontärin hat sie für drei Monate in der Singener SÜDKURIER-Redaktion gearbeitet – und in der Region wird sie nun gemeinsam mit Matthias Güntert, Jacqueline Weiß, Matthias Biehler und Redaktionsleiter Stephan Freißmann weiterhin für die Leserinnen und Leser im Einsatz sein.