Ein freilaufender Hund hat am Mittwochmorgen einen Radfahrer zu Fall gebracht. Der 70-jähriger Radler fuhr laut Polizei auf dem Verbindungsweg „Obere Bännle“ aus Richtung Böhringen nach Überlingen am Ried. Rechts der Straße sei zur gleichen Zeit ein Hundehalter am Ortsrand des Singener Stadtteils unterwegs gewesen. Dessen Vierbeiner sei auf der linken Seite des Weges frei herumgelaufen. Plötzlich sei das Tier – wie es im Polizeibericht heißt – über die Straße in Richtung seines Herrchens gerannt und dabei gegen das Vorderrad des vorbeifahrenden 70-Jährigen geprallt.

Der Mann sei gestürzt und habe sich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.