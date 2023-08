Bei einem Unfall auf der Landesstraße 223 zwischen Orsingen und Steißlingen ist am Samstagnachmittag eine Motorradfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei im Rahmen einer Pressemitteilung informierte, sei eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem Motorrad auf der L223 in Richtung Orsingen unterwegs gewesen. „Als die Motorradfahrerin ausscherte, um ein vorausfahrendes Auto zu überholen, berührte sie die Schulter eines hinter ihr fahrenden und ebenfalls zum Überholen ansetzenden 69-jährigen Motorradfahrers“, heißt es in der Polizeimeldung.

In der Folge sei die 49-Jährige gestürzt und habe sich verletzt. Ein Rettungswagen habe sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. „Der 69-Jährige kam glücklicherweise nicht zu Fall“, teilt die Polizei weiter mit. An einem Motorrad sei durch den Sturz Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden.