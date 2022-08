Cineplex Singen

Das große Muliplex-Kino Cineplex in der Singener Innenstadt verfügt über acht Kinosäle mit insgesamt über 1300 Sitzplätzen. Alle Säle sind mit moderner digitaler Vorführtechnik und einem 360-Grad-Soundsystem mit zusätzlichen Lautsprechern und stärkeren Subwoofern ausgerüstet. Gespielt werden aktuelle Filmtitel aller Genres, es gibt auch Vorstellungen in 3D oder Originalton. Das Cineplex Singen liegt in zentraler Lage direkt am Hauptbahnhof von Singen. Das Foyer und Kinosaal sechs sind barrierefrei erreichbar.

Das Kino Cineplex Singen. | Bild: Lucht, Torsten

Programm und Karten: www.cineplex.de/programm/singen , Reservierungen unter dem jeweiligen Programmpunkt.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag ab 15.45 Uhr, während der Schulferien, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 13.45 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils bis Beginn der letzten Vorstellung des Tages.

Adresse: Bahnhofstraße 15, 78224 Singen

Öffentliche Verkehrsmittel: Das Cineplex Singen liegt direkt neben dem Singener Hauptbahnhof, der bequem mit dem „Seehas" erreicht werden kann. Am dortigen zentralen Busbahnhof (ZOB) halten auch fast alle Buslinien.

PKW: Direkt unter dem Kino gibt es das Parkhaus Post-Arkaden mit 100 Parkplätzen, Cineplex-Besucher können ein vergünstigtes Kino-Parkticket lösen. In etwa fünf Gehminuten Entfernung befindet sich das Parkhaus Zentrum-Gambrinus mit rund 200 Parkplätzen. Kostenlos Parken kann man auf dem Parkplatz Offwiese mit 350 Parkplätzen, Im nahen Umkreis stehen weitere Parkmöglichkeiten offen, folgen Sie dazu dem Parksystem in Singen.

Kontakt und Webseite: Telefon 07731 1479724, Kontaktformular, www.cineplex.de/singen

GEMS Kino

Das Kulturzentrum GEMS Singen bietet ein vielfältiges Kulturprogramm an. Dazu gehören Kabarett und Kleinkunst ebenso wie anspruchsvolles Kino. An 150 bis 180 Spieltagen im Jahr zeigt das GEMS Kino ausgewählte Filme aus aller Welt. Das Kino ist im großen Theatersaal der GEMS beheimatet und bietet rund 300 Sitzplätze.

Das Kulturzentrum GEMS Singen. | Bild: Gems

Ein Highlight ist das jährlich im Sommer stattfindende GEMS Open-Air-Kino. Einen Monat lang wird jeden Abend auf der GEMS-Wiese im Singener Stadtpark mit Blick auf den Hohentwiel ein anderer Film gezeigt.

Das GEMS Open-Air-Kino, mit dem Singener Hausberg Hohentwiel im Hintergrund. | Bild: Frank Müller

Programm und Karten: www.diegems.de/kino. Reservierungen, wenn möglich, unter dem jeweiligen Programmpunkt auf der Webseite, oder telefonisch unter 07731 66557.

Öffnungszeiten: Einlass und Abendkasse in der Regel etwa 30 Minuten vor Filmbeginn.

Adresse: Mühlenstraße 13, 78224 Singen

Mühlenstraße 13, 78224 Singen Öffentliche Verkehrsmittel: Das Kulturzentrum GEMS befindet sich direkt neben der Stadthalle Singen. Die Fußwege vom Hauptbahnhof (neun Minuten) und vom Haltepunkt Landesgartenschau (sieben Minuten) zur Stadthalle sind ausgeschildert. Achtung: Am Haltepunkt Landesgartenschau hält nur die S-Bahn Seehas. Die Bushaltestelle Rathaus/Stadthalle wird von verschiedenen Buslinien angefahren.

PKW: Das Parkhaus Stadthalle mit 200 Parkplätzen liegt nur etwa 100 Meter entfernt. In etwa fünf Gehminuten Entfernung befindet sich das Parkhaus Zentrum-Gambrinus mit ebenfalls rund 200 Parkplätzen. Im nahen Umkreis stehen weitere Parkmöglichkeiten offen, folgen Sie dazu dem Parksystem in Singen.

Kontakt und Webseite: Telefon 07731 67578, Email info@diegems.de, www.diegems.de

Weitwinkel Kommunales Kino

Das Weitwinkel ist ein kommunales Programmkino und zeigt vorwiegend Filme außerhalb des Mainstreams. Getreu dem Motto „Andere Filme anders zeigen“ zeigt der Hegauer Verein für Filmkultur im Weitwinkel damit ein Programm, das sich von dem kommerzieller Kinos unterscheidet: Kino aus Europa und aller Welt, Klassiker und Filme junger Nachwuchsregisseure, aber auch Stummfilme mit Live Musikbegleitung. Die Vorführungen finden meist im barrierefreien Singener Kulturzentrum GEMS mit etwa 300 Sitzplätzen statt.

Programm und Karten: www.diegems.de/ kino , Reservierungen, wenn möglich, unter dem jeweiligen Programmpunkt auf der Webseite, oder telefonisch unter 07731 66557

Adresse: Mühlenstraße 13, 78224 Singen

Mühlenstraße 13, 78224 Singen Öffentliche Verkehrsmittel: Das Kulturzentrum GEMS befindet sich direkt neben der Stadthalle Singen. Die Fußwege vom Hauptbahnhof (neun Minuten) und vom Haltepunkt Landesgartenschau (sieben Minuten) zur Stadthalle sind ausgeschildert. Achtung: Am Haltepunkt Landesgartenschau hält nur die S-Bahn Seehas. Die Bushaltestelle Rathaus/Stadthalle wird von verschiedenen Buslinien angefahren.

Das Kulturzentrum GEMS befindet sich direkt neben der Stadthalle Singen. Die Fußwege vom (neun Minuten) und vom (sieben Minuten) zur Stadthalle sind ausgeschildert. Achtung: Am Haltepunkt Landesgartenschau hält nur die S-Bahn Seehas. Die Bushaltestelle Rathaus/Stadthalle wird von verschiedenen Buslinien angefahren. PKW: Das Parkhaus Stadthalle mit 200 Parkplätzen liegt nur etwa 100 Meter entfernt. In etwa fünf Gehminuten Entfernung befindet sich das Parkhaus Zentrum-Gambrinus mit ebenfalls rund 200 Parkplätzen. Im nahen Umkreis stehen weitere Parkmöglichkeiten offen, folgen Sie dazu dem Parksystem in Singen.

Kontakt: Email weitwinkel-kino@web.de

So kam das Kino nach Singen

In Singen wurde im Sommer 1911 wurde am Hohgarten das erste Lichtspielhaus der Stadt eingeweiht, die Hohentwiel-Lichtspiele. Das damals neu gebaute Haus mit eigenem Kinematographensaal steht heute dort noch, als Kino wird es jedoch schon seit 1967 nicht mehr genutzt.

1928 kam Singen mit dem Filmtheater in der Kunsthalle in der Ekkehardstraße zu seinem zweiten Kino. Die Kunsthalle bot mehr Zuschauern Platz und war auch für Theatervorführungen geeignet. Nach der Schließung 1976 wurde die Kunsthalle weiter als Theater genutzt, inzwischen steht auf dem ehemaligen Kunsthallenareal eine Wohnbebauung.

In den 50er Jahren boomte das Kino, ausverkaufte Vorstellungen waren damals die Regel. In dieser Zeit kam das Kino dann sogar bis in die Dörfer: So öffneten zum Beispiel in Rielasingen oder Gottmadingen eigene Kinosäle.

Das Central Kino Singen an der Kreuzung von August-Ruf- und Hadwigstraße in den 1980er Jahren. Im Vordergrund sieht man die Ausschachtungen für den Hauserbrunnen. | Bild: Stadtarchiv Singen

Schon vor dem zweiten Weltkrieg war der Bau eines weiteren Filmtheaters in Singen geplant, doch erst 1953 konnte mit dem Bau des Central-Theaters begonnen werden. Nach siebenmonatiger Bauzeit öffnete das Central mit knapp 700 Plätzen in der Singener August-Ruf-Straße. Anfang der 1980er-Jahre wurde der Saal geteilt, der neu entstandene Raum lief unter dem Namen Royal. Im Jahr 1999 flimmerte der letzte Film über die Leinwand des Central. 1957 öffnete das Scala Kino in der Rielasinger Straße in der Singener Südstadt, hier wurden bis 1995 Filme gezeigt.

In den 80er Jahren kam das kommunale Kino „Weitwinkel“ über das Kulturzentrum GEMS als weiterer Anbieter hinzu. Im Oktober 1999 schließlich öffnete auf dem ehemaligen Postareal das Cineplex Singen, ein modernes Großkino mit mehreren Sälen.

Stand: August 2022