Beim Einkaufen in Singen finden Kunden ein hochwertiges, vielfältiges und serviceorientiertes Warenangebot. Neben großen Filialisten gibt es hier einen überdurchschnittlich hohen Anteil an inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften. Elektronik, Baumärkte oder Möbel: Einen Überblick und die wichtigsten Infos für einen Einkauf in Singen finden Sie in diesem Artikel. Und eine Übersicht über die zahlreichen Autohäuser und Servicestätten für einen Autokauf in Singen finden Sie hier. Die Geschäfte und Filialen nach Branchen in alphabetischer Reihenfolge:

Baumärkte, Garten- und Heimwerkerbedarf

Cano Shoppingcenter

Drogerie und Parfümerie

Elektronik und Multimedia

Fahrräder, E-Bikes und Motorroller

Küchen

Möbel, Betten und Einrichtung

Sportgeschäfte

Baumärkte, Garten- und Heimwerkerbedarf

1A Garten Weggler

Gartencenter mit 24/7 Blumenautomat.

Adresse: Schaffhauser Straße 175, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 16 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 62758, www.1a-garten-weggler.de

Bauhaus Singen + Drive In

Baumarkt mit Gartenabteilung.

Adresse: Marie-Curie-Str. 2 78224 Singen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 93020, www.bauhaus.info/fachcentren/drive-in-arena

Bücheler & Martin

Fachhandel für Baustoffe und Fliesen.

Adresse: Rudolf-Diesel-Straße 12, D-78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 8 Uhr bis 12 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 87440, www.buecheler-martin.de

Dehner Garten-Center

Gartencenter.

Adresse: Gottlieb-Daimler-Straße 16, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 98270, www.dehner.de/market/dehner-gartencenter-singen-hohentwiel

F.X. Ruch

Fachhandel für Baustoffe und Fliesen, Großhandel für Sanitär und Heiztechnik.

Adresse: Industriestraße 13, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Die verschiedenen Fachbereiche haben unterschiedliche Öffnungszeiten, aktuelle Informationen finden Sie auf der Webseite.

Telefon und Webseite: 07731 5920, www.fxruch.de/unternehmen/standorte/

OBI Singen

Baumarkt mit Gartencenter.

Adresse: Georg-Fischer-Str. 29, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 Uhr bis 20 Uhr

Telefon und Webseite: 07731 789110, www.obi.de/markt/singen

Würth Singen

Handwerkerbedarf und Befestigungstechnik.

Adresse: Industriestraße 11-15, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7 Uhr bis 17 Uhr, Freitag bis 16 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 1479790, www.wuerth.de/web/de/awkg/niederlassungen/niederlassung

Cano Shoppingcenter

Einkaufszentrum mit rund 85 Fachgeschäften und Dienstleistungsbetrieben auf 16.000 Quadratmetern.

Adresse: Bahnhofstraße 29, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite:07731 7940930, www.cano-singen.de

Im nahegelegenen Radolfzell gibt es außerdem das Outlet-Einkaufszetrum Seemaxx, mit einem Angebot von fast 50 Modemarken in über 30 Geschäften auf 8.500 Quadratmetern.

Drogerie Parfümerie Singen

Amica Parfümerie Sauter



Parfümerie und Kosmetik.

Adresse: August-Ruf-Straße 18, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 16 Uhr.

Telefon: 07731 64242

dm-Drogerie Markt, August-Ruf-Straße

Drogeriemarkt und Haushaltswaren.

Adresse: August-Ruf-Straße 26, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 798108, www.dm.de/store/de-765/singen-hohentwiel/august-ruf-strasse-26

dm-Drogerie Markt, Berliner Platz

Drogeriemarkt und Haushaltswaren.

Adresse: Zolltafel 2, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 185704, www.dm.de/store/de-1372/singen-hohentwiel/zolltafel-2

dm-Drogerie Markt, Cano-Center

Drogeriemarkt und Haushaltswaren.

Adresse: Einkaufszentrum Cano, Bahnhofstraße 29, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.30 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 1692780, www.dm.de/store/de-2903/singen-hohentwiel/bahnhofstrasse-29

Kräuter-Drogerie von Kenne

Naturprodukte und Kräutertees.

Adresse: Hadwigstraße 7, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 14 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 62304, www.kraeuter-kenne.de

Müller Drogerie Singen

Drogeriemarkt, Haushaltswaren und Multimedia.

Adresse: Einkaufszentrum Cano, Bahnhofstraße 29, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.30 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon: 07731 1483510

Parfümerie GRADMANN 1864

Parfümerie und Kosmetik.

Adresse: Scheffelstraße 15, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag bis 17 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 66244, www.gradmann1864.de/kosmetik-institut-singen/

Elektronik und Multimedia

Dodaroe.K.



Elektronikfachgeschäft und Miele Spezialist.

Adresse: Ekkehardstraße 19+21, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 15 Uhr

Telefon und Webseite: 07731 9431400, www.dodaro-singen.de

Elektrofachmarkt Herr

Elektronikfachmarkt.

Adresse: Breslauer Straße 16, 78224 Singen

Telefon und Email: 07731-65003, info@elektroherr.de

Galeria Karstadt Kaufhof

Kaufhaus mit Elektro- und Medienabteilung.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 20 Uhr

Adresse: Bahnhofstraße 19 – 21, 78224 Singen

Telefon und Webseite: 07731 8370 www.galeria.de/filialen/l/singen-hohentwiel-/bahnhofstrasse-19-21/001230

HEM Expert Singen

Elektronikfachmarkt.

Adresse: Industriestraße 1A, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 9125310 www.expert.de/Singen

Media Markt Singen

Elektrofachmarkt.

Adresse: Unter den Tannen 3, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 0221 22243333, www.mediamarkt.de/de/store/singen-566

Vorwerk Store Singen

Vorwerk-Ladengeschäft.

Adresse: Im Einkaufszentrum Cano, Bahnhofstraße 29, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 9758558 www.vorwerk.com/de/de/c/home/produkt-vorfuehrung/stores

ZimmermannHiFi – TV – Elektro

Fachgeschäft für Audio, Video und Elektronik.

Adresse: Friedrich-Ebert-Platz 1-3, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Samstags von 9 Uhr bis 14 Uhr

Telefon und Email: 07731 62244, zimmermann-singen@t-online.de

Fahrräder, E-Bikes und Motorroller

Bikeservice Lutz

Radwerkstatt und -Zubehör.

Adresse: Industriestraße 15, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 10 Uhr bis 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag 10 Uhr bis 17 Uhr, Samstag nur nach Vereinbarung.

Telefon und Webseite: 07731 7965080, www.bikeservicelutz.de

Sigis Scooter Shop

Motorroller und Quads.

Adresse: Hohenkrähenstraße 5, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 12.30 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 62598, www.sigis-scooter-shop.info

Stroppa E-Bike Center

Fahrräder, E-Bikes und Zubehör.

Adresse: Friedinger Straße 3A, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr, und außer Mittwochs von 14 Uhr bis 18 Uhr. Samstag von 9 Uhr bis 14 Uhr.

Telefon und Webseite: 0 7731 41310, www.stroppa.de

Zweirad Schäfer

E-Bikes und Motorroller.

Adresse: Industriestraße 14, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr, und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 911568, www.zweirad-schaefer.de

Küchen

Hegau Küchen

Küchenstudio und Küchenfachgeschäft.

Adresse: Werner-von-Siemens Straße 25, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 19 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 16 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 9769860, www.hegau-kuechen.de

Küchenhaus Schwarz

Küchenstudio und Küchenfachgeschäft.

Adresse: Grubwaldstraße 15, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 13.15 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 16 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 9070010, kuechenhaus-schwarz.de

Küchenhaus Viktoria Singen

Küchenplanung und Küchenfachgeschäft.

Adresse: Feldstrasse 35A, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 20 Uhr, Samstag bis 18 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 9018310, https://kuechenhaus-viktoria.de

Mussoter Küchenstudio

Küchenstudio und Küchenfachgeschäft.

Adresse: Gaisenrain 18, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 15.30 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 8228220, www.mussotter-kuechen.de

PLANA Küchenland Singen

Küchenstudio und Küchenfachgeschäft.

Adresse: Georg-Fischer-Straße 32a, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 18 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 909830, www.plana.de/kuechenstudios/singen

REDDY Küchen Singen

Küchenstudio und Küchenfachgeschäft.

Adresse: Georg-Fischer-Straße 21, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 15 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 143221, www.reddy.de/singen

Schwarzwald Küchen

Küchenstudio und Küchenfachgeschäft.

Adresse: Georg-Fischer-Straße 32, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 19 Uhr, Samstag bis 18 Uhr. Jeden ersten Sonntag im Monat Schausonntag von 13 bis 17 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 9397690, schwarzwald-kuechen.de/singen

Möbel, Betten und Einrichtung

Betten Diehl

Bettenfachgeschäft.

Adresse: Scheffelstraße 31, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 09.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 16 Uhr, oder nach Vereinbarung

Telefon und Webseite: 07731 62559, www.betten-diehl.de

Braun Möbel-Center

Möbel- und Einrichtungshaus.

Adresse: Carl-Benz-Straße 22, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 19 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 87580, www.braun-moebel.de/standorte/haus-singen

DEPOT

Einrichtungs- und Dekoartikel.

Adresse: Einkaufszentrum Cano, Bahnhofstraße 29, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 20 Uhr

Telefon und Webseite: 07731 8229787, www.cano-singen.de/shops/depot

designfunktion Bodensee

Büroeinrichtung und Büroausstattung.

Adresse: Otto-Hahn-Straße 7, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr, Samstag geschlossen.

Telefon und Webseite: 07731 86040, www.designfunktion.de/standorte/singen

fischer´s LAGERHAUS Singen

Möbelfachgeschäft für Kunsthandwerk und Handarbeit.

Adresse: Rudolf-Diesel-Straße 17, 78224

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 Uhr bis 19 Uhr

Telefon und Webseite: 07731 9212370, www.fischers-lagerhaus.de/unsere-standorte/singen

Hästens Singen

Bettenfachgeschäft.

Adresse: Scheffelstraße 6, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 Uhr bis 19 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 16 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 3199950, www.hastens.com/de/partner-page?s=germany/singen/scheffelstrasse

Holz³ Werkladen

Antikmöbel, Restauration, Holzspielzeug und -Baustoffe

Adresse: Industriestraße 6, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 Uhr bis 14 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 52080, www.werkladengmbh.de

JYSK Singen

Möbel- und Einrichtungshaus.

Adresse: Rudolf-Diesel-Straße 17, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 19 Uhr, Samstag 9.30 Uhr bis 18 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 1483500, www.jysk.de/stores-locator?storeId=2176

Möbel AS Singen

Möbel- und Einrichtungshaus.

Adresse: Unter den Tannen 7, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 Uhr bis 19 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 87280, www.moebel-as.de/standorte/singen

Möbel-Lux

Möbel- und Einrichtungshaus.

Adresse: Freibühlstraße 9, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 17 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 9262090, www.moebel-lux.de

Myer & Miller

Möbelhaus und Inneneinrichter.

Adresse: Freibühlstraße 23, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 16 Uhr, oder nach Vereinbarung

Telefon und Webseite: 07531 3659133, www.myermiller.de

POCO Singen

Möbel- und Einrichtungshaus.

Adresse: Byk-Gulden-Straße 42, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 Uhr bis 19 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 94620, www.poco.de/c/poco-einrichtungsmarkt-singen

Pssst Bettenhaus Singen

Bettenfachgeschäft.

Adresse: Scheffelstraße 30, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 16 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 149624, www.pssst.de/standorte/singen

Roller Möbel Singen

Möbel- und Einrichtungshaus.

Adresse: Industriestraße 1, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 Uhr bis 19 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 794520, www.roller.de/moebelhaeuser/singen

Wolke7 Waterbed Center

Wasserbetten und Schlafsysteme.

Adresse: Freibühlstraße 21, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 16 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 60684m www.wolke7-team.de

ZUMOROD

Möbel und Haushaltswaren.

Adresse: Freibühlstr.25, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Internetauftritt: 01573 0742281, m.facebook.com/zumorod.online/

Sportgeschäfte

Decathlon Singen

Sportfachgeschäft.

Adresse: Im Einkaufszentrum Cano, Bahnhofstraße 29, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 20 Uhr.

Telefon und Webseite: 0773 827020, www.decathlon.de/store-view/filiale-singen-0070260402604

Intersport Schweizer

Sportfachgeschäft.

Adresse: Erzbergerstraße 1B, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 Uhr bis 19 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 64250, www.intersport.de/haendlersuche/sportgeschaefte-baden-wuerttemberg/78224-singen-intersport-schweizer

Sport Müller

Sportfachgeschäft.

Adresse: Im Gambrinus 2, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 19 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 872068, www.sport-mueller.de

The Fitness Store Singen

Fachmarkt für Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel.

Adresse: Hadwigstraße 5, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 Uhr bis 19 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 9454250, www.the-fitness-store.net/tfs-stores/tfs-singen

Waffen Mohl, Inh. Ingo Förster

Einzelhandel für Jagd- und Sportwaffen.

Adresse: Ekkehardstraße 80, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 15 Uhr, Samstag 14 Uhr bis 18 Uhr.

Telefon und Email: 07731 61533, ingo.78315@web.de

Stand: Juli 2022

Dieser Artikel hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie noch weitere Geschäfte in Singen, die besonders empfehlenswert sind? Schreiben Sie uns per Mail an: online-redaktion@suedkurier.de.