In Konstanz sind Cineasten nie im falschen Film. Denn Konstanz bietet nicht nur Kino-Erlebnisse in modernstem High-Tech-Surrounding, auch kleine Programmkinos und Kultur-Initiativen beleben die Kino-Landschaft mit Festivals und Themen-Tagen.

Kinos in Konstanz – eine Übersicht

Allerneueste Hollywood-Produktionen, spannendes Programm-Kino, Kurzfilm-Festival, Open-Air Kino-Nächte: In Konstanz wird Filmfans einiges geboten.

Im Großkomplex Cinestar Konstanz in der Bodanstraße wird der Cineast in neun Sälen mit allem verwöhnt, was heute technisch möglich ist plus findet die aktuellen Blockbuster im Kinoprogramm. In Saal 5 wird die Dolby Atmos Technik verwendet, die mit 46 einzeln ansteuerbaren Lautsprechern eine umhüllende 360°-Sound-Atmosphäre erzeugt. So wird die Illusion erzeugt, man sei mitten im Geschehen. Mit der RealD-3D-Technik wird der Film auf der Leinwand plastisch. Die Leinwand ist silberbeschichtet, um das Licht korrekt zu reflektieren. Der englische Begriff für Kino, „the silver screen“, wird hier zur High-Tech-Wahrheit.

Das Cine Star im Konstanzer Lago. | Bild: Oliver Hanser

Im Zebra Kino geht es seit 1984 mit einem Saal eher familiär zu. Das Kino der Kulturinitiative “Arbeitsgemeinschaft Kommunales Kino – Zebra-Kino e.V.“ in der ehemaligen Chèrisy-Kaserne ist in hunderten Arbeitsstunden von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern entstanden. Hier finden Freunde der Indie- und Arthaus Filme ein ständig wechselndes Programm außergewöhnlicher Streifen und Genre-Klassiker jenseits von Hollywood-Blockbustern. Auch im Zebra Kino hat die Gegenwart in Form eines digitalen Projektors Einzug gehalten, der Verein ist aber darauf bedacht, auch den alten 35mm-Projektor am Leben und Laufen zu halten. Kurzfilmspiele, das Genre-Filmfestival Shivers und Regisseurbesuche runden das Programm ab.

Die Universität Konstanz mischt ebenfalls im Reigen der Konstanzer Kinos mit: Das Lumière Unikino verwandelt jeden Dienstag während des Semesters das Audimax der Universität Konstanz in einen Kinosaal. Dabei werden laut der Website Filme „von Blockbuster bis Independentfilm, von ganz alt bis ganz neu, vom absoluten Klassiker bis Hab-ich-noch-nie-gehört" gezeigt, stets im Original mit Untertiteln. Vorteil: Die Vorführungen im Lumière Unikino sind kostenlos.

Das Zebra Kino in Konstanz. | Bild: Theater Konstanz/ Simon Carl Köber

Kino unter Sternen: Open Air Kino und Filmfestivals in Konstanz

Im Sommer verwandeln sich Freiflächen rund um den Bodensee in Open-Air-Kinos. Im Innenhof des Neuwerks zeigen die Betreiber des Zebras ihre Streifen unter freiem Himmel. Im nahegelegenen Wasserburg können Sie im Freibad Aquamarin direkt am See eine rauschende Kino-Nacht erleben. Bei den Radolfzeller Filmnächten ist der Eintritt frei, hier ist eine gemütliche Picknick-Atmosphäre geboten.

Konstanz beherbergt zudem seit einiger Zeit ein Film-Festival, die kurz.film.spiele. Am vorletzten Oktoberwochenende werden 40 Beiträge aus allen möglichen Filmkategorien gezeigt, einziges Kriterium: kurz müssen sie sein. Dieses Festival ist auf Initiative des Zebra Kinos entstanden, wie auch das Filmfestival Queergestreift, das jedes Jahr im Frühling stattfindet, das Festival Shivers oder die Kurzfilmkonzerte.

Stolz zeigt Christoph Sinz im September 2021 den neu renovierten Kinosaal im Zebra-Kino. | Bild: Silvia Thalemann

Wie das Kino Konstanz eroberte

Die erste Kino-Aufführung in Konstanz fand 1896 im Rahmen einer Varieté-Aufführung statt: „Neu! Kinomatograph, die lebende Photographie. Sensationeller Erfolg in allen größeren Städten Europas!“, so lautete die Zeitungsanzeige dazu, ganz im Stil der Sensations-Werbung, wie sie bis heute in der Kinowerbung üblich ist. Die Konstanzer der vorletzten Jahrhundertwende waren von dem technischen Spektakel der vor ihnen ablaufenden Bilder völlig verzaubert. Bis 1908 musste Konstanz warten, um ein erstes eigenes Kino zu bekommen, bis dahin war eine Filmvorführung ein Schausteller-Gewerbe, das von Jahrmarkt zu Jahrmarkt zog. Da in Konstanz eine Großzelt-Firma ihren Sitz hatte, kamen die Schausteller aber zu Jahrmärkten hierher, um nebenbei Reparaturen und Neuanschaffungen zu tätigen. Auch Zelte speziell für Kinematographen waren ab 1905 im Angebot. So war das Städtchen am Bodensee schon früh weit mehr mit dem Kino vertraut als andere größere Städte – und das merkt man auch heute an der Vielseitigkeit noch.