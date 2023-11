Drei Personen sind bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag vor einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße laut Polizei verletzt worden. Gegen 4 Uhr seien zwei Personengruppen derart aneinander geraten, dass es zu Faustschlägen und Flaschenwürfen gekommen sei. Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahre seien dabei verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte einen 20-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Singen Halloween-Party endet im Krankenhaus – 14-Jähriger wird mit Messer attackiert Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Telefon 07731 8880.