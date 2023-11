Schwer verletzt wurde ein 14-Jähriger laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch bei einer Halloween-Party in der Singener Kleingartenanlage Römerziel am Fuße des Bruderhofgebietes. Wie es im Polizeibericht heißt, sei er von einem 19-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden.

Streit eskaliert kurz nach Mitternacht

Gegen 0.30 Uhr in der Frühe sei es auf der privaten Party zum Streit unter den Gästen gekommen. Der 14-Jährige wurde während der Auseinandersetzung laut Polizei vor der Örtlichkeit aus bislang nicht bekannten Gründen mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt. Ein Rettungswagen habe den Jungen zur medizinischen Behandlung in die Klinik gebracht.

Singen Wird ständig Gemüse geklaut? Das sagen Kleingärtner und Geschädigte Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen habe der 19-Jährige in Begleitung von drei weiteren Personen auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Feier von der Polizei kontrolliert und festgenommen werden können. Doch noch ist ungeklärt, wie es zur Auseinandersetzung gekommen sei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Telefon 07731 8880.