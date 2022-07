„Einmal gemacht ist Tradition“ – dieser Spruch ist zwar nicht neu, er trifft aber vorzüglich auf das neue Strategieprogramm zur Wiederbelebung der Innenstadt zu. Nach den ersten beiden Corona-Sommern, wo ähnliche Aktionen stattfanden, gibt es diesen Sommer unter dem Motto „Bewegter Sommer“ wieder drei Monate Programm an allen Samstagen im Juli, August und September.

Es soll ein bewegter Sommer in der Innenstadt werden, wie die Akteure jetzt bekannt gaben. „Die Resonanz in den letzten zwei Jahren war so gut, dass wir das wieder machen“, sagte der Vorsitzende des Singen-aktiv-Standortmarketingvereins, Wilfried Trah. Denn für ihn und alle zehn beteiligten Akteure ist klar: „Ein florierender Handel und eine lebendige Innenstadt gehen nur Hand in Hand“. „Mut machen, dranbleiben und nicht nachlassen“ – mit diesen drei Fundamenten möchten die Akteure die Samstage in den Sommermonaten für die Besucher mit besonderen Erlebnissen gestalten. Jeweils von 11 bis 14 Uhr wird ein buntes Programm aus Musik, Akrobatik und Aktionskunst geboten.

Am Ball bleiben wollen die Organisatoren des bewegten Sommers in der Singener Innenstadt. Im Bild (von links) OB Bernd Häusler, Hubert Denzel (Schützengesellschaft), Fabian Grundmüller (Jugendfeuerwehr), Kitty Molnar (Cano), Wilfried Trah und Claudia Kessler-Franzen (Singen aktiv Standortmarketing), Alexander Kupprion (City Ring), Martina Kaiser (Kinderchancen/Caritasverband), Ailine Battaglia (Stadtturnverein) und Tobias Hennes (Abteilung Kinder und Jugend). | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Zusätzlich findet vier Mal an unterschiedlichen Orten Musik auf dem roten Teppich statt. „Summer in the City“ lautet die Devise, für die Hans Wöhrle wieder Musiker mit ins Boot geholt hat. „Wir möchten wieder eine ganz besondere Atmosphäre in die Innenstadt holen“, sagte Wöhrle.

Besucher sollen Lässigkeit erleben können

„Wir wollen mit den Programmpunkten die Willkommenskultur in Singen weiter ausbauen. Damit die Menschen Lässigkeit spüren und erleben können“, so Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin von Singen aktiv Standortmarketing. „Die Corona-Auswirkungen werden den stationären Handel und die Gastronomie noch länger begleiten. Umso wichtiger ist es jetzt, die Stadt, die Geschäfte und die Gastronomie zu besuchen“, so Trah.

Start ist am Samstag, 2. Juli

Bereits am kommenden Samstag, 2. Juli, geht es los. Der Kinder- und Jugendtag findet von 11 bis 17 Uhr in der Innenstadt an verschiedenen Stellen statt. Zum Beispiel am Heinrich-Weber-Platz, wo der Caritasverband und viele andere Partner eine Spielstraße einrichten. Dort tritt auch zwei Mal das Remstaler Figurentheater auf, und zwar um 13 Uhr mit dem „Räuber Hotzenplotz“ und um 15 Uhr mit „Mascha und der Bär“.

Da sind die Partner Beim bewegten Sommer wirken in diesem Jahr folgende Partner mit: Singen aktiv Standortmarketing, City-Ring Singen, Cano Shoppingcenter, Handelsverband Südbaden (Ortsstelle Singen), Kinderchancen, Caritasverband Singen-Hegau, Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Singen, Jugendfeuerwehr Singen, Schützengesellschaft 1904, Bahnengolf-Club Singen, Stadtturnverein, IG Süd sowie am Kinder- und Jugendtag noch die Singener Tafel und Tafellager, die Kitas Bruderhof und St. Nikolaus, Lottes Lädele, die Gastmahlgruppe, Awo-Elternschule, Pekip, Kita-Einstieg und Laufmamas. Mehr Infos im Internet auch unter: www.singen-totallokal.de

Besondere Einblicke in ihren Sport bieten der Bahnen-Golfclub und die Schützengesellschaft. So können die Besucher sich im Bogenschießen ausprobieren, wie Hubert Denzel, Vorsitzender der Schützengesellschaft ankündigt. „Wir bringen unsere mobile Bahn mit und verlosen auch Freikarten für die Anlage in der Südstadt“, sagt Pressewart Michael Kitzing. Mit dabei ist auch der Stadtturnverein, der eine Turnstunde für kleinere Kinder anbietet. Auch die Jugendfeuerwehr sowie ein Feuerwehr-Spielmobil (die Feier-Brigade) sind mit von der Partie.

Attraktionen sollen Attraktivität steigern

Oberbürgermeister Bernd Häusler freut sich, dass die Kooperationspartner so ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben. „Mit diesen Angeboten können wir die Aufenthaltsqualität sicher steigern.“ Für Alexander Kupprion, den Vorsitzenden des City-Rings, muss eine Stadt eigentlich wie ein Freizeitpark sein. „In Singen sind wir da mit solchen Aktionen auf dem richtigen Weg“, findet er. Auch die neue Centermanagerin des Cano, Kitty Molnar, findet diese Kombination aus attraktiven Einkaufs- und Freizeitangeboten perfekt zum Beleben der Innenstadt.

Was in den folgenden Wochen geboten wird:

Die weiteren Samstage ab dem 9. Juli stehen jeweils unter einem bestimmten Motto. So werden sich wandelnde Rosen in der Stadt fortbewegen (9. Juli) oder auch Schmetterlingselfen (23. Juli). Am 30. Juli sorgen fahrende DJs für Club-Stimmung in der Stadt, während am 16. Juli die Bach-Connection für Musik sorgt und vor dem Cano eine Clown-Show stattfindet.

Der August steht unter dem Motto Meere: Maritime Lichtgestalten – die Quallen und Maritimas, die Dudelsack Band „Pipes & Drums“, die Jazzpolizei, die Ghostriders und die „Schluuchmusig Schaffhuuse“ werden dann die Stadt musikalisch und optisch aufpeppen.

Im September kann man gespannt sein auf eine Zwergenparade, die Grashoppers sowie Musik verschiedener Musikvereine.