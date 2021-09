Schon die ersten Töne lockten die Passanten in die Hegaustraße, kurz darauf scharten sich zahlreiche Zuhörer um die Band Ghostriders vor der Central-Apotheke. Mit blauem Himmel und Sonnenschein hielt sich auch das Wetter an das Motto „Summer in the City“. Mit Musik auf dem roten Teppich der legendären Kultband und der Einradgruppe Heudorf bot der Aktionstag des Einzelhandels und Singen aktiv am Samstag musikalische Unterhaltung wie auch sportliche Akrobatik.

Der rote Teppich wurde zur Bühne für die Band, die Hegaustraße zur vielgenutzten Tanzfläche: Während die Umstehenden zur Musik mitsummten und mit den Füßen wippten, wagten Mutige bald schon ein Tänzchen und wirbelten in bester Stimmung über den Straßenbelag. Die Musik der Ghostriders brachte die Zuhörer in Schwung, immer mehr Passanten blieben stehen und trauten sich auf die Tanzfläche. „Um diese Uhrzeit schon so eine Bombenstimmung“, freute sich Hans Wöhrle als Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes und Mitorganisator der Sommerkonzerte Summer in the City über die große Resonanz. Nach zwei Jahren Abstinenz seien die teilnehmenden Musiker froh, endlich wieder auftreten zu können, sagte Wöhrle.

Da wackelte die ganze Innenstadt

Die Freude darüber teilen die Ghostriders mit ihren Fans, die ihnen bis heute treu sind. „Das ist einfach toll, wir sind begeistert“, sagte Zita Wirsch, die mit einer Gruppe aus Rielasingen kam. Charlotte Weckerle war extra aus Gottmadingen gekommen, sie kennt die Ghostriders noch aus ihrer Jugend und fand die ganze Aktion einfach klasse. Auch Passanten, die unterwegs in den Fußgängerzonen waren, war etwas geboten: Auf ihren Ein- und Hochrädern stets in Bewegung, kreisten die fünf Mädchen und ein Junge der Einradgruppe Heudorf um die Passanten, sammelte sich an freien Plätzen und führte ihre Kunststücke vor.

So geht es weiter: Am Samstag, 11. September, wird die Hans Wöhrle Combo von 11 bis 14 Uhr auf dem roten Teppich vor dem Café Horizont in der Hegaustraße 29 spielen.