Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Fahrerflucht. In Singen und Gottmadingen waren Unbekannte am Wochenende jeweils einfach weitergefahren, nachdem sie mit anderen zusammengestoßen waren. Wobei die Bewertung der Fälle völlig unterschiedlich ausfällt.

Am Freitagabend, 25. November, kam es gegen 20 Uhr in Singen an der Kreuzung der B34 und B314 zu einem Streifvorgang, bei dem 2500 Euro Schaden entstand. Ein Autofahrer stand an der Ampel in Richtung Gottmadingen, als auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Hilzingen ein Lastwagen abbog und das Auto touchierte. Anschließend fuhr er ohne zu bremsen weiter – möglicherweise hatte der Fahrer die Berührung der Fahrzeuge gar nicht bemerkt.

Anders verhält sich die Angelegenheit in Gottmadingen. Dort wurde am Freitag im Zeitraum zwischen 17.30 und 18.30 Uhr ein geparktes Auto in der Bahnhofstraße angefahren. Es stand in der Parkbucht bei der Post und muss in dieser Zeit von einem anderen ein- oder ausparkenden Fahrzeug gerammt worden sein. Der Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange und Rücklichter liegt bei etwa 3000 Euro.

Die Polizei Singen hofft auf Hinweise zur Klärung der Vorfälle. Zeugentelefon: (07731) 888-0.