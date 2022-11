Der 67 Jahre alte Mann ist laut Polizei am Dienstag in der Lindenstraße im Engener Stadtteil Neuhausen bei Mäharbeiten mit seinem Rasentraktor schwer verunglückt. Der Unfall soll sich kurz nach 15 Uhr ereignet haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Laut Pressebericht ist der Hergang noch nicht abschließend geklärt. Der Spurenlage und Zeugenangaben zufolge sei der Traktor seitlich in den am Grundstück vorbeiführenden Hepbach gekippt. Infolge des Sturzes habe sich der 67-Jährige schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Notarzt und Rettungsdienst haben an der Unglücksstelle schnell die Rettungsflugwacht alarmiert. Per Hubschrauber kam der Mann laut Polizei in eine Klinik. Laut Ärzte sei – wie es im Polizeibericht weiter heißt – der Verletzungszustand des Mannes stabil. Hinweise auf ein Verschulden Dritter gibt es laut Polizei derzeit nicht.