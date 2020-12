Butter, Mehl und Zucker horten, das wollte Anita Brockhaus nicht. Doch ihre Weihnachtsbäckerei fällt wieder so umfassend aus, dass sie einige Kilogramm der Zutaten benötigt: 15 Kilogramm Butter zum Beispiel. Das ist längst keine haushaltsübliche Menge mehr, wie sie in Zeiten der Corona-Pandemie für den Einkauf empfohlen wird. Deshalb hat die 71-Jährige aus Singen-Hausen in diesem Jahr besonders frühzeitig mit der Planung ihrer liebsten Beschäftigung im Advent begonnen. Schließlich sollten es wieder 20 Sorten werden, die Werke der vergangenen Wochen bringen erstaunliche 40,5 Kilogramm auf die Waage.

Der SÜDKURIER darf ihr beim Backen über die Schulter schauen und erfährt einige Tipps von der passionierten Plätzchenbäckerin.

Über die Schulter geschaut: Anita Brockhaus verteilt Eischnee-Masse auf den Butterstengeln, die schon ihre Mutter gebacken hat. | Bild: Arndt, Isabelle

Corona-bedingt fällt Vieles weg. Doch das Plätzchenbacken bleibt Tradition

Es ist ein besonderes und besonders hartes Jahr für das Ehepaar Brockhaus: Treffen mit Freunden und Familien haben sie abgesagt oder stark reduziert, zu Kartenspielabenden wollen sie sich wegen der Corona-Pandemie momentan nicht verabreden. Auch ein Besuch in der Weihnachtsbäckerei ist nicht so einfach möglich: nur mit Maske. Einzig für wenige Bilder nimmt Anita Brockhaus ganz kurz ihre Maske ab. Für ihre Weihnachtsbäckerei ist die Pandemie hingegen fast förderlich: „Dieses Jahr hat sie sogar zwischendurch gesungen“, sagt Manfred Brockhaus über seine Frau.

Er ist mindestens seit der Hochzeit vor 25 Jahren gewohnt, dass seine Frau im November oder Dezember für eine Woche abtaucht und dann auch kaum ansprechbar ist. Schließlich wollen Plätzchen gebacken werden, wie Anita Brockhaus es seit ihrer Kindheit auf einem Bauernhof im Schwarzwald kennt. Und in diesem Jahr war das entspannter als sonst: „Ich wusste ja, dass ich keine Termine habe und keiner vorbeikommt“, erklärt die passionierte Hobbybäckerin.

20 Sorten und 40,5 Kilogramm Plätzchen. Viele der Rezepte sind schon sehr alt

Mit den Butterstengeln ist die diesjährige Produktion vollendet, 40,5 Kilogramm sind es insgesamt geworden. „Die alten Sorten schmecken mir eigentlich am besten“, sagt die 71-Jährige. Doch sie probiere immer wieder etwas Neues aus, dieses Jahr beispielsweise Ausstecher in Bodensee-Form mit einer blau gefärbten Glasur.

„Man lernt immer wieder dazu“, sagt sie. Am ersten Backtag backe sie aber stets das gleiche Rezept: Walnussplätzchen. „Da läuft es meist nicht so gut“, meint Anita Brockhaus, daher würde sie auch viel vorbereiten.

Anita Brockhaus nimmt es sehr genau: Die Waage ist zwar nicht digital und daher nicht grammgenau, doch der Puderzucker muss natürlich gesiebt werden und auch Vanillezucker verordnet sie ein paar extra Umdrehungen im Mixer, damit er schön fein wird. | Bild: Arndt, Isabelle

Nüsse werden eigens gemahlen und Vanillezucker wird nochmal gesiebt, damit er keine Spuren im Teig hinterlässt. Erst am zweiten oder dritten Tag gehe ihr das Backen dann einfach von der Hand. Dabei setze sie auf ihre alte, bewährte Küchenmaschine, selbst wenn ein neueres Modell im Keller auf seinen Einsatz wartet. Und auch eine digitale Waage brauche es nicht. „Meine Schwiegertochter sagt sogar, dass es gerade wegen der nicht ganz genauen Waage so gut schmeckt.“

Manfred Brockhaus nascht nur selten ein Plätzchen, doch viele andere Abnehmer fragen zur Adventszeit schon nach dem Gebäck. | Bild: Arndt, Isabelle

Wer soll das denn alles essen? Der Kreis der Abnehmer wächst

Manfred Brockhaus ist Diabetiker und greift deshalb nur selten zu, doch Freunde, Verwandte und einige Senioren warten bereits. „Die Nachbarin hat schon gefragt, wann es dieses Jahr so weit ist“, sagt Anita Brockhaus. Ihr Mann verteilt Essen auf Rädern und hat dabei im Dezember auch ein paar Plätzchen parat.

Neben Plätzchen bekommen einige Senioren auch etwas Selbstgebasteltes vom Ehepaar Brockhaus. Ihre Tochter hat die Vorlage dafür erstellt – im Tausch gab es 50 Vorlagen für 50 Plätzchen. | Bild: Arndt, Isabelle

Auch in der Familie seien die Plätzchen heiß begehrt, diese Woche noch sollen sich Pakete auf die Reise etwa nach Nordrhein-Westfalen machen. Dort wohnt Enkelin Katharina und die wandelt schon auf Omas Spuren: Dieses Jahr habe sie das erste Mal Hausfreunde gebacken – und gemerkt, dass das ganz schön viel Arbeit macht. „Vielleicht backen wir nächstes Jahr ja zusammen“, sagt Brockhaus. Dann könnten es wieder ähnlich viele Plätzchen und Sorten werden. „Es gab schon Jahre, wo sie gesagt hat, dass sie nächstes Jahr nicht mehr backt“, erinnert sich Manfred Brockhaus. „Doch dann waren es im nächsten Jahr sogar noch zwei neue Sorten mehr.“

