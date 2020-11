von Corinna Raupach, Andrea Fritz, Rosemarie Clericus, Lena Reiner, Mona Lippisch, Christina Bömelburg, Anette Bengelsdorf, Susanne Hogl, Claudia Wörner und Kerstin Mommsen

Braune Plätzchen schmecken nach Vorfreude

Corinna Raupach: Braune Plätzchen sind die ersten, die wir in der Vorweihnachtszeit backen. Es gibt sie in der ganzen Familie zum ersten Advent und dann bis Weihnachten. Sie müssen hart sein und krachen bei Kauen und sie schmecken nach Vorfreude, Adventskranz und Kindheit. Das Rezept ist von meiner Großmama, die es wiederum von ihrer Mutter kannte. Auf Banalitäten wie Temperatur und Backzeit geht es nicht ein – das war bei damaligen Öfen nicht leicht zu regulieren. Ich backe sie bei 180 Grad und gucke nach zehn Minuten, ob sie gut sind. Mit „Fett“ ist Butter oder Margarine gemeint – es war nicht immer alles verfügbar. Braune Plätzchen eignen sich sehr gut zum Backen mit Kindern.

Rezept Braune Plätzchen · 2 Pfund Mehl

· 1 Pfund Sirup (Zuckerrübensirup)

· 1/2 Pfund Zucker

· 1 TL Natron

· 1/2 Pfund Fett

· 1 Prise Salz

· eventuell Zimt



Die Zutaten verkneten, 3-4 Millimeter dick ausrollen, Plätzchen ausstechen und backen.

Braune Plätzchen gibt es bei Familie Raupach traditionell im Advent. | Bild: Elgin Raupach

Zuckerfreie Müslikekse sind blitzschnell gemacht

Andrea Fritz: Weil wir Weihnachten so viele Süßigkeiten essen, backe ich in diesem Jahr für die Adventszeit zuckerfrei. Dafür habe ich ein Müslikeksrezept genommen, das man hervorragend abwandeln kann. Mit Erdnussbutter und Bananen entsteht blitzschnell saftiges und gesundes Naschwerk. Nach dem Auskühlen mit Bananenchips, Erdnüssen und geschmolzener, zuckerfreier Schokolade verzieren. Wer es süßer mag, kann Stevia, Xylit oder Reissirup nach belieben mit in den Mixer geben. Anstelle von Aprikosen und Bananen kann man auch geriebenen Apfel und Rumrosinen verwenden, Walnüsse statt Sonnenblumenkernen oder Vanillearoma statt Zimt und schon hat man eine ganz andere Geschmacksrichtung.

Rezept Müslikekse · 2 reife Bananen

· 100 ml Sahne

· 1 Ei

· 1 TL Zimt

· 60 g zuckerfreie Erdnussbutter

· 100 g Sonnenblumenkerne

· 50 g Haferflocken

· 8 getrocknete Aprikosen



Bananen, Sahne, Ei, Zimt und Erdnussbutter im Mixer zu einer flüssigen Masse verarbeiten. Mit Sonnenblumenkernen, Haferflocken und den klein gewürfelten Aprikosen vermengen und mit einem Löffel kleine Häufchen auf ein Backblech mit Backpapier geben. Backzeit: 20 Minuten bei 200 Grad.

Andrea Fritz hat die zuckerfreien Erdnuss-Banane-Häufchen zum Lieblingskeksrezept erkoren, weil sie blitzschnell gebacken sind. | Bild: Andrea Fritz

Londoner Schnitten schmecken nach mehr

Rosemarie Clericus: Londoner Schnitten gehören bei uns jedes Jahr auf den Plätzchenteller. Ich liebe sie, weil sie schnell gemacht sind. Ich habe den Zucker reduziert, weil wir es nicht so süß mögen. Marmelade kann man die nehmen, die einem am Besten schmeckt. Ich habe diesmal Waldfruchtgelee genommen. Diese Plätzchen schmecken einfach nach mehr.

Rezept Londoner Schnitten · 180 g Butter

· 150 g Zucker

· 2 Packungen Vanillezucker

· 6 Eier

· 250 g Mehl

· Johannisbeergelee oder Himbeermarmelade

· 200 g Puderzucker

· 200 g Mandeln

· Rum

· Zitronensaft



Butter, Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und sechs Eigelb schaumig rühren. Danach das Mehl unterheben. Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech dünn streichen und max. 15 Minuten bei 180 Grad unten braun, oben hell backen. Abkühlen lassen und mit Johannisbeergelee oder Himbeermarmelade, die mit etwas Rum verdünnt wurde, bestreichen. Sechs steif geschlagene Eischnee mit 200 Gramm Puderzucker, 1 Päckchen Vanillezucker und 200 g Mandeln (oder nach Belieben Haselnüsse) vermischen, etwas Zitronensaft drunterziehen und auf Marmelade streichen. Bei ca. 100 Grad eineinhalb Stunden abbacken bzw. trocknen lassen. Auskühlen lassen und dann in Rauten schneiden.

In Rauten geschnitten haben die Londoner Schnitten auch noch eine schöne Form. | Bild: Clericus, Rosemarie

Stollen wie bei Oma, aber vegan

Lena Reiner: Den letzten Stollen habe ich vor 13 Jahren gebacken. Das heißt, da sind es acht Stollen geworden, da ich das Rezept aus dem Hauswirtschaftslehrbuch meiner Großmutter genommen habe, ohne zu prüfen, für welche Stückzahl das gedacht war. Meine Oma ist 1926 geboren, da rechnete man offenbar noch für Großfamilien. Diesmal habe ich das Rezept deutlich abgewandelt: einerseits habe ich es sojafrei veganisiert, was einfach war, da die Hefeteige damals sowieso ohne Ei auskommen mussten, und das Orangeat und Zitronat weggelassen. Der Anteil Dinkelmehl macht den Teig schön schwer. Wer nicht selbst mischen mag, findet sogenanntes „Zopfmehl“ im Regal, das gibt es meist von lokalen Mühlen.

Rezept Stollen ohne Ei Teig:

· 850 g Mehl (ca. 50:50 Dinkel und Weizen)

· 1 Würfel Hefe

· 150 g Amaretto

· 300 g Sultaninen

· 100 g gehackte Mandeln

· 150 g Zucker (Rohrohrzucker sorgt für eine karamellige Note)

· 150 ml Haferdrink (aromatisiert mit drei Kardamomkapseln, einer getrockneten Nelke, zwei Zimtstangen und dem Mark einer Vanilleschote)

· gegebenenfalls 5 EL gequollenes proteinreiches Mehl (Mais, Erbse, Soja)

· 200 g Margarine

· 2 Pck Bio-Orangenschale

· 1 Pck Bio-Zitronenschale

Lasur:

· 100 g Puderzucker

· 50-100 g zerlassene Margarine



Den Haferdrink mit den Gewürzen aufkochen lassen, dann auf der ausgeschalteten Herdplatte ziehen lassen. Die Mandeln, die Rosinen, den Amaretto, die Zitrusschale in eine kleine Schüssel geben und gut vermengen und ebenfalls mindestens eine Stunde ziehen lassen. Das Mehl in eine Schüssel geben, eine Kuhle hineindrücken, die Hefe hineinbröseln und mit zwei Teelöffel des lauwarmen Haferdrinks und einer Prise Zucker abgedeckt 10 Minuten gehen lassen. Dann alle Zutaten bis auf die Mandelrosinenmischung dazugeben und durchkneten. Zuletzt den Mix dazugeben und nochmals kneten. Den Teig an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Zwei Stollen formen und auf einem Backblech nochmals 30 Minuten gehen lassen, dabei den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Die Stollen backen, nach zehn bis 15 Minuten die Stollen mit Alufolie bedeckt weiterbacken, die Temperatur um 20 Grad reduzieren und weitere 30 Minuten backen. Kurz vor Backende 50-100 g Margarine schmelzen und die Stollen direkt aus dem Ofen damit bepinseln. Die Stollen auskühlen lassen, auf die Alufolie legen (dann wird abfallender Puderzucker aufgefangen), dann erneut bepinseln und dick von beiden Seiten mit Puderzucker bestreuen. Fest in Alufolie einpacken und kühl und trocken einlagern.

Wenn der Stollen noch nicht lange genug geruht hat, sieht man noch die Margarinespuren im Zucker. Eine dicke Schicht Puderzucker und etwas mehr Geduld helfen dagegen. | Bild: Lena Reiner

Schoko-Nuss-Plätzchen sind schnell gemacht und lecker

Mona Lippisch: Wenn es schnell gehen muss und trotzdem lecker schmecken soll, stehen bei mir in der Vorweihnachtszeit Schoko-Nuss-Plätzchen auf dem Programm. Wahlweise mit oder ohne Glasur – je nachdem, wie viel Zeit und Liebe investiert werden. Der Teig ist schnell gemacht, am meisten Zeit kostet tatsächlich das Ausstechen der Plätzchen. Weil der Teig ohne Mehl auskommt, ist er etwas klebriger als ein normaler Plätzchenteig. Mein Tipp: Die Arbeitsfläche vor dem Ausrollen des Teiges mit etwas Puderzucker bestreuen, dann klebt der Teig nicht mehr so sehr.

Rezept Schoko-Nuss-Plätzchen · 325 g Puderzucker

· 1 Eiweiß

· 75 g dunkle Schokolade

· 125 g gemahlene Haselnüsse

· 125 g gemahlene Mandeln

· 1 Päckchen Vanillezucker

· 2 EL Honig

· 4 EL Cranberrysaft



Das Eiweiß steif schlagen. Nach und nach 125 g Puderzucker einrieseln lassen. Das Eiweiß-Zucker-Gemisch dickcremig schlagen. Währenddessen die Schokolade in einem Wasserbad schmelzen lassen. Haselnüsse, Mandeln, Vanillezucker, Honig und geschmolzene Schokolade unter den Eisschnee rühren. Ist der Teig etwas zu weich, gegebenenfalls noch etwas Mandeln oder Nüsse dazu. Den Teig auf einer Arbeitsfläche ausrollen. Plätzchen ausstechen und auf einem (oder mehreren) Backblechen verteilen. Im vorgeheizten Backofen (Umluft 175 Grad Celsius) etwa 15 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. 200 g Puderzucker mit dem Cranberrysaft glatt rühren. Glasur auf den Plätzchen verstreichen und wahlweise mit Backdekoration bestreuen.

Mit ein bisschen Puderzucker-Glasur sind die fertigen Plätzchen außerdem hübsch anzusehen. | Bild: Mona Lippisch

Apfelbrot macht Vorfreude auf die Vorfreude

Christina Bömelburg: Das mit Plätzchen verbundene Chaos in der Küche verschiebe ich auf die Wochen ab dem letzten Novemberdrittel. Nach Zimt darf es aber gerne duften und schmecken: eigentlich immer, jetzt aber natürlich erst recht. Das Apfelbrot, in dem sich übrigens auch ganz wunderbar Nuss- und Mandelreste mit verbacken lassen, schürt sozusagen die Vorfreude auf die Vorfreude – und das schon vom Ofen aus. (böm)

Rezept Apfelbrot · 300 g Mehl (Dinkelvollkorn)

· 100 g Haferflocken

· 200 g Rosinen

· eineinhalb Päckchen Backpulver

· 2 TL Zimt (oder mehr)

· 1 gut gehäufter EL Kakao

· 1 EL Rum (oder Apfelsaft)

· 4 mittelgroße Äpfel (Boskoop), 600 bis 650 g, geschält und gerieben

· etwas Fett (für die Form)

Das Ergebnis passt zum Tee – aber auch zum Frühstück. | Bild: Privat

Klingt unverfänglich und zeigt sich kompromissbereit: Berliner Brot

Anette Bengelsdorf: Plätzchen backen hat bei mir keine Tradition. Trotzdem erinnere ich mich gerne an die kleinen Kunstwerke, die meine Mutter früher schuf. Ein Blick in ihr altes Backbuch von 1954 sorgt jedoch für etwas Irritation. Hier gibt es Rezepte für „Pflastersteine“, „Wespennester“ und „Liegnitzer Bombe“. Ich entscheide mich für „Berliner Brot“. Weniger wegen der unverfänglichen Namensgebung, mehr, weil das Rezept einfach erscheint.

Das alte Rezept stellt keine hohen Anforderungen an die Künste der Bäcker. Nur beim Reiben der Schokolade kam es zu klebrigen Zwischenfällen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Beim Einkaufen der Zutaten mache ich aber schon den ersten Kompromiss. Apfelkraut lässt sich in meinem Supermarkt nicht finden. Ich ersetze es durch Zuckerrübensirup und hoffe, dass das dem Geschmackserlebnis keinen Abbruch tut.

Rezept Berliner Brot · 3 Eier

· 75 g weiche Butter

· 175 g Zucker

· 75 g geriebene Schokolade

· 2 EL Apfelkraut

· 200 g Mehl

· 1 Prise Salz

· 1 TL Kakao,

· 1 TL Backpulver

· 1 gehäufter TL Zimt

· 1 Messerspitze gemahlene Nelken

· 125 g gehobelte Mandeln

· 100 g Puderzucker

· 3-4 EL kaltes Wasser



Weiche Butter und Zucker schaumig schlagen, nacheinander Eier einrühren, Apfelkraut (hier Rübensirup) unterrühren. Mehl mit Salz, Zimt, Nelken, Kakao und Backpulver mischen und in eine Schüssel sieben. Die Hälfte davon unter den Eierschaum rühren. Den Rest zusammen mit Mandelplättchen und Geriebener Schokolade unterheben. Backpapier mit Butter auf dem Backblech festkleben und den Teig über die ganze Fläche streichen. Im unteren Drittel des Backofens etwa 20 Minuten backen.



Puderzucker und Wasser zu einem dünnflüssigen Guss verrühren und das Berliner Brot noch warm damit bestreichen. Lauwarm in Stücke schneiden.

Die Lebkuchenstückchen duften nach Nelken und Zimt und verbreiten Vorfreude auf die Weihnachtszeit. | Bild: Anette Bengelsdorf

Die Schweizer Variante der italienischen Cantuccini

Susanne Hogl: Als wir Kinder waren, mussten unsere Eltern mit uns immer im Rheinpark gleich hinter der Grenze im schweizerischen St. Margarethen anhalten und für Nuss-Stängli Nachschub sorgen. Da das ja leider derzeit nicht möglich ist, habe ich ein Rezept ausprobiert, dass, wie ich finde, dem Schweizer Original schon sehr nahe kommt. Ich habe übrigens den weißen Zucker durch braunen Rohrzucker ersetzt, der sorgt dafür, dass die Nuss-Stängli leicht karamelig schmecken! Die Schweizer Variante der italienischen Cantuccini ist übrigens sehr lecker, wenn man die gewollt harten Stängli in einen Espresso stippt. Viel Spaß beim Nachbacken!

Schweizer Nuss-Stängli Für ca. 70 Stück

· 150 g Haselnusskerne (mit Haut)

· 75 g Butter (weich)

· Salz

· 180 g Zucker

· 2 Eier (Kl. M; getrennt, Eiweiße in je 1 Tasse)

· 1 Tl fein abgeriebene Bio-Zitronenschale

· 1 Tl gemahlener Zimt

· 1 Msp. gemahlene Nelken

· 100 g gemahlene Haselnüsse

· 200 g Mehl

Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett unter gelegentlichem Rütteln rösten, bis die Häutchen aufplatzen und sich ablösen. Haselnüsse heiß in ein sauberes Geschirrtuch einschlagen und die Häutchen abrubbeln. Haselnüsse vollständig abkühlen lassen. Butter, Salz Und 80 g Zucker mit den Quirlen den Handrührers cremig rühren. Restlichen Zucker, Eigelb, 1 Eiweiß und Zitronenschale zugeben, dann die Masse schaumig schlagen.

Zimt, Nelken und gemahlene Haselnüsse unterheben. Haselnusskerne und Mehl unterkneten. Teig zu einem flachen Ziegel formen, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit Klarsichtfolie bedecken. Teig mit den Händen flach drücken, dann zu einem Rechteck (25 x 21 cm, gut 1 cm hoch) ausrollen. Teigplatte 2 Stunden kaltstellen. Teigplatte in Streifen (5x 1,5 cm) schneiden. Restliches Eiweiß mit 1 Prise Salz verrühren, Teigplatte damit bestreichen (es bleibt etwas Eiweiß übrig). Streifen voneinander lösen und mit etwas Abstand auf 2 mit Backpapier belegte Backbleche setzen. Nacheinander im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas 2—3, Umluft 160 Grad) jeweils 15—18 Minuten zartbraun backen. Auf den Backblechen vollständig abkühlen lassen. Nuss-Stängli direkt nach dem Abkühlen in Blechdosen luftdicht verpacken, so bleiben sie schön knusprig.

Susanne Hogl hat ein Rezept für Schweizer Nuss-Stängli ausprobiert. Ergebnis: Die schmecken nach mehr! | Bild: Hans-Robert Nitsche

Sesamplätzchen schmecken eigentlich immer

Claudia Wörner: Eigentlich schmecken orientalisch angehauchte Sesamplätzchen das ganze Jahr über. Neben ihrem toll nussigen Geschmack haben sie den großen Vorteil, dass sie schnell gehen und hinterher nicht die ganze Küche klebt. Man braucht nicht mal ein Rührgerät, die Zutaten lassen sich einfach mit dem Löffel verrühren. Die Plätzchen duften übrigens nicht erst, wenn sie aus dem Backofen kommen, sondern schon beim Anrösten des Sesams in der Pfanne. Gewürzt mit Zimt, Nelken und dem Mark einer Vanilleschote haben sie genau das richtige Aroma für die Adventszeit. Verziert werden die Leckereien mit Haselnüssen oder Walnusskernen.

Rezept Sesamplätzchen · 100 g Sesam

· 175 g Butter oder Margarine

· 175 g Weizenvollkornmehl

· 1 TL Zimt

· 1 Prise Nelkenpulver

· Mark einer Vanilleschote

· 100 g dickflüssiger Honig

· Haselnuss- oder Walnusskerne

Sie sehen zwar etwas rustikal aus, aber schmecken nicht nur in der Adventszeit super lecker: Sesamplätzchen mit Walnusskernen. | Bild: Claudia Wörner

Ausstecherle sind einfach die Besten

Kerstin Mommsen: Diese Weihnachtskekse werden bei uns immer als allererstes gebacken, denn sie schmecken herrlich nach Weihnachten. Den meisten Spaß macht meinen Kindern Paul und Theo natürlich das Ausstechen und Dekorieren, auch wenn danach die Küche meist aussieht, als hätte dort eine Mehl- und Teigschlacht stattgefunden.

Mit Ausstecherle macht die Weihnachtsbäckerei auch im November schon Spaß. | Bild: Kerstin Mommsen

Das Tolle an dem Rezept ist, dass sich der Teig mühelos einfrieren lässt, wenn die Kinder irgendwann keine Lust mehr haben, was für die Eltern gut ist, weil sie dann nicht alleine in der Weihnachtsbäckerei stehen müssen. Sie müssen dann nur noch aufräumen! Das Rezept stammt von meiner Mutter, die es wahrscheinlich wiederum von ihrer Mutter bekommen hat und auch ich werde es weitergeben: Nun gerne an Sie! (mom)

Ausstecherle nach Omas Art · 125 g Butter

· 2 Eier

· 250 g Zucker

· 1 Packung Vanillezucker

· 125 ml Sahne

· 750 g Mehl

· 1 Packung Backpulver

· Verzierung nach Belieben (Glitzerpuder, Streusel, Perlen, was immer das Herz begehrt)



Butter, Zucker und Eier schaumig rühren, danach den Rahm und das Mehl plus Backpulver unterarbeiten. Teig kneten und ruhen lassen. Plätzchen ausstechen, mit Eigelb oder Streuzucker bestreichen, dann bei mäßiger Hitze backen. Alternativ kann man die Plätzchen auch roh backen und danach mit Zuckerguss und Streuseln oder anderer Deko verzieren – da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß!