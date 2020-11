Nahezu lautlos baut Takeda seinen Standort im Singener Industriegebiet weiter aus und investiert noch einmal im mehrstelligen Millionenbereich an der Robert-Bosch-Straße. Denn das weltweitagierende Pharmaunternehmen hat mit dem Bau einer Anlage zur Herstellung des Wirkstoffs für seinen Dengue-Impfstoffkandidaten begonnen. Genau ein Jahr nach der Fertigstellung der Produktionsstätte investiert das Unternehmen damit erneut 74 Millionen Euro in den Standort. Insgesamt belaufen sich die Investitionen für die Impfstoffproduktion in Singen damit auf über 200 Millionen Euro.

Singen Neue Impfstoff-Produktionsanlage als Perspektive für Singen und den Globus Das könnte Sie auch interessieren

Ein eindeutiges Signal für den Standort, wie Thomas Wozniewski, Global Manufacturing and Supply Officer, im Rahmen einer Onlinekonferenz, die coronabedingt den offiziellen Spatenstich ersetzt hat, betonte: „Der Standort in Singen gehört mit zu den wichtigsten von Takeda.“ Dies werde auch durch die hohen Investitionssummen der vergangenen Jahre vor Ort deutlich.

Ein symbolischer Spatenstich durch Standortleiter Dirk Oebels und Oberbürgermeister Bernd Häusler fand bereits am 2. November statt. | Bild: Takeda

Auch Dirk Oebels, Standortleiter der Betriebsstätte Singen, betonte, welchen Stellenwert der Standort unterm Hohentwiel in der Firmenphilosophie einnehme: Takeda habe vier Niederlassungen in Deutschland. „Singen ist die größte davon“, so Oebels, der seit Anfang September die Standortleitung übernommen hat. Mehr als 40 Jahre sei der Standort in Singen alt und in all dieser Zeit wurde dort immer wieder investiert. Mit dem Neubau setze Takeda die Erfolgsgeschichte fort, die man mit der Einweihung der Fabrik für Impfstofffertigung vor einem Jahr begonnen habe.

Arbeiten trotz Corona voll im Zeitplan

Trotz Corona-Pandemie befindet sich der Neubau nach Aussage von Oebels im Zeitplan. Er rechne mit einer Fertigstellung im Jahr 2025, das Richtfest soll bereits im Sommer 2021 gefeiert werden. In dem neuen Gebäude sollen nach seiner Fertigstellung rund 100 Menschen an der Herstellung eines Dengue-Impfstoffes arbeiten.

Singen Fassungslosigkeit nach Ermittlerverdacht: Brandstiftung an Scheffelhalle Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund der Inbetriebnahme der Abfüllanlage im vergangenen Jahr ist es Takeda möglich, den Impfstoff komplett von Singen aus herzustellen, abzufüllen, zu verpacken und zu versenden. „Deutschland wird so zum Absender eines Impfstoffes, der die Gesundheit von fast 400 Millionen Menschen verbessern und die Bedrohung durch Dengue auf der ganzen Welt bekämpfen kann“, sagte Oebels.

So soll das neue Gebäude von Takeda nach der Fertigstellung in 2025 aussehen. | Bild: Takeda

Takeda investiere damit erneut in ein hochgradig modernes und digitalisiertes Fertigungsgebäude. Thomas Wozniewski ergänzte: „Die Herstellung eines Dengue-Impfstoffes hat innerhalb unseres globalen Produktionsnetzwerks hohe Priorität.“ Die Produktion des Impfwirkstoffes verstärke die Lieferkette von Takeda und sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ziel, in Singen den gesamten Produktionsprozess für den Dengue-Impfstoffkandidaten unter einem Dach anzusiedeln. „Dies wird uns erlauben, Synergien und das langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter aus Singen zu nutzen“, so Wozniewski weiter.

Singen Takeda engagiert sich im Kampf gegen das Coronavirus: Pharmakonzern arbeitet an Arzneimittel Das könnte Sie auch interessieren

Dass Takeda nach der Einweihung des neuen Gebäudes im vergangenen Jahr mit dem begonnenen 74-Millionen-Euro-Neubau noch einmal kräftig in den Standort in Singen investiert, kommt auch bei Oberbürgermeister Bernd Häusler und der Stadtverwaltung gut an. „Es freut uns sehr, dass Takeda weiter in seinen Standort in Singen investiert. Das zeigt uns, dass dieses international agierende Unternehmen mit seinen Produkten erfolgreich ist, gerade weil es seine Produktionsstätte hier vor Ort nochmals erweitert“, sagte das Singener Stadtoberhaupt. Takeda sei als Global Player der Pharmabranche einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadt. „Wir sind sehr froh darüber, dass sich das Unternehmen mit seiner Folgeinvestition von 74 Millionen so eindeutig zum Standort Singen bekennt und damit auch die Arbeitsplätze sichert“, betonte OB Häusler weiter.