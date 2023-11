Singen vor 1 Stunde

32-Jähriger begrapscht Jugendliche im Cano! Jetzt ermittelt die Polizei

Vier Mädchen werden am Samstag in Singen zum Opfer eines Mannes, der ihnen im Einkaufszentrum Cano an den Po fasst. Ermittler befürchten, dass es noch mehr Geschädigte geben könnte.