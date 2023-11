Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist es in einem Jobcenter in der Maggistraße gekommen. Eine noch unbekannte Frau habe am Montag 13. November, gegen 11.45 Uhr ohne vorherige Anmeldung ein Büro im Jobcenter betreten und gegenüber der anwesenden Mitarbeiterin des Jobcenters Durchreisegeld gefordert, teilt die Polizei mit. Schließlich habe die Unbekannte die Mitarbeiterin angegriffen und ihr mit der Hand ins Gesicht geschlagen.

Hierbei zog sich die Mitarbeiterin leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Anschließend flüchtete die unbekannte Frau. Bei der Täterin handele es sich laut Polizei um eine etwa 35-jähriger Frau, sie sei schlank und etwa 165 Zentimeter groß gewesen. Die Frau soll schulterlange Haare gehabt haben, trug eine Brille und sprach gegenüber der Mitarbeiterin des Jobcenters hochdeutsch. Die Polizei Singen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07731 8880.