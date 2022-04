Das Vorhaben, ein Grundstück der Spitalstiftung am Krankenhaus zu verkaufen, um den Neubau des Pflegeheims auf der Mettnau zu finanzieren, hat in Radolfzell für große Empörung gesorgt. Bei einem Bürgerdialog Anfang März kam schließlich die Idee auf, die Finanzierung des Pflegeheims durch Spenden zu sichern. Ein solcher Versuch wurde nun gestartet: Die Stadt Radolfzell hat einen entsprechenden Aufruf gestartet.

Spendenzeitraum wurde verlängert

Durch eine finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung soll die Wiese, auf der viele alte Bäume – darunter Mirabellen und Renekloden – stehen, als kostbare Klima-Oase und Naherholungsgebiet erhalten bleiben. Das Grundstück ist laut der Verwaltung 3115 Quadratmeter groß, der Bodenwert liege bei 1200 Euro pro Quadratmeter.

Ursprünglich war von der Stadtverwaltung angedacht worden, die Spendenaktion bis zum 20. Juni laufen zu lassen, zudem wäre der Verkauf des Grundstücks nur dann verhindert worden, wenn bis dahin Spenden in Höhe von 3,1 Millionen Euro zusammen gekommen wären. Wenn mehr als die Hälfte dieses Betrages gespendet worden wäre, hätte es die Möglichkeit gegeben, nur eine Teilfläche des Grundstücks zu verkaufen.

Je mehr Geld, desto weniger Flächenverkauf

Der Radolfzeller Gemeinderat wollte sich damit jedoch nicht zufrieden geben. Auf Antrag der FGL-Fraktion wurde beschlossen, den Spendenaufruf bis zum 20. Juli zu verlängern. Zudem soll zumindest ein Teil der Wiese in Besitz der Spitalstiftung bleiben, auch wenn nicht mehr als die Hälfte der 3,1 Millionen Euro zusammen kommt. Wie die Stadt mitteilt, soll dazu die Gesamtsumme an Spenden geteilt durch den Bodenrichtwert die Verkaufsfläche des Grundstücks verringern. Je mehr Geld zusammenkommt, desto mehr Quadratmeter Fläche können also erhalten bleiben.

Spenden werden über das Konto des Spitalfonds Radolfzell erbeten. IBAN: DE57 6925 0035 0004 1020 00. BIC: SOLADES1SNG. Das Stichwort lautet „Park beim Krankenhaus“. Ansprechpartner bei der Stadt ist Bürgermeisterin Monika Laule, (077 32) 811 21 oder buergermeisterin@radolfzell.de.