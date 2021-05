In der Villa Bosch wird aktuell eine Ausstellung von Studierenden über Zugehörigkeit und Beheimatung gezeigt. Unter dem Titel Patchwork Heimat läuft die Ausstellung bis 10. Oktober 2021.

Die Ausstellung ist laut Pressemitteilung der Stadt aus einer Kooperation der Stadt Radolfzell mit der Universität Konstanz heraus entstanden und setzt sich mit den Ansichten, Gefühlen und Geschichten von Radolfzeller Bürgern auseinander.

Ausgehend von der Frage, wie Heimat gemacht wird, haben Studierende der Fachgruppe Soziologie und Ethnologie sowie im Rahmen der Schlüsselqualifikationen unter der Leitung von Maria Lidola und Teresa Renn die Stadt besucht. Sie haben Menschen gefragt, was sie unter Heimat verstehen.

Wie riecht Heimat, wie hört und fühlt sich Heimat an?

Wie und wo sie Heimat in ihrem Alltag leben, wie unterschiedlich Heimat etwa von Kindern, Jugendlichen und Rentnern, von Kleinfamilien und Studierenden, Wohnungslosen, Vereinsmitgliedern und Migranten erfahren wird? Welche Gefühle, Gerüche und Geräusche mit Heimat verbunden werden und vieles mehr.

Die Sichtweisen werden in Fotos, Videos und Audio-Podcasts präsentiert und durch interaktive Installationen begleitet. Besucher können laut Pressemitteilung über ein Patchwork an musikalischen, humorvollen, kritischen und überraschenden Beiträgen in das Thema eintauchen.

Öffnungszeiten und Bedingungen

Die Ausstellung ist mittwochs bis sonntags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Ein Termin für den Besuch muss online über www.heimattage-radolfzell.de via „Click & Meet“ oder telefonisch zu den Öffnungszeiten unter 0 77 32/9 42 35 35 gebucht werden. Nötig ist ein COVID-19-Schnelltest- beziehungsweise Impf- oder Genesenennachweis. Es wird darum gebeten, eigene Kopfhörer mit gängigem Klinkenanschluss mitzubringen. Vor Ort können Kopfhörer für drei Euro erworben werden.

Aufgrund des Infektionsgeschehens kann es immer wieder zu Anpassungen der Öffnungszeiten und Hygienevorschriften kommen. Aktuelle Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Heimattage: www.heimattage-radolfzell.de